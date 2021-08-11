上一篇文章
奧運奪冠不及美斯加盟PSG 法國女子手球金牌埋怨
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|12,020
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|205,147,286
確診累積
+431,069(較上日)
|4,335,630
死亡個案
+6,912(較上日)
|186,189,987
治癒人數
+358,564(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|111,373
|36,892,215
|31,685,643
|634,662
|印度
|38,353
|32,036,511
|31,220,981
|429,183
|巴西
|35,245
|20,213,388
|19,022,724
|564,890
|俄羅斯
|0
|6,491,288
|5,788,710
|166,442
|法國
|32,020
|6,407,288
|5,799,245
|112,575
|英國
|23,451
|6,146,642
|4,695,298
|130,813
|土耳其
|26,597
|5,968,868
|5,526,674
|52,437
|阿根廷
|12,412
|5,041,487
|4,691,523
|108,165
|哥倫比亞
|3,948
|4,846,955
|4,662,658
|122,768
|西班牙
|15,680
|4,643,450
|3,855,067
|82,227
|意大利
|0
|4,406,241
|4,161,645
|128,273
|伊朗
|0
|4,238,676
|3,591,313
|95,111
|德國
|1,919
|3,803,351
|3,671,800
|92,312
|印尼
|0
|3,718,821
|3,171,147
|110,619
|墨西哥
|19,555
|2,997,885
|2,360,080
|245,476
|波蘭
|0
|2,884,361
|2,654,677
|75,285
|南非
|6,540
|2,546,762
|2,319,803
|75,201
|烏克蘭
|0
|2,346,560
|2,259,446
|55,937
|秘魯
|1,186
|2,127,034
|2,086,086
|197,102
|荷蘭
|184
|1,921,568
|1,710,560
|18,175
|美國疫情全球數據
|36,892,215
確診累積
+111,373(較上日)
|634,662
死亡個案
+863(較上日)
|31,685,643
治癒人數
+61,182(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|14,203
|4,076,572
|2,129,828
|64,852
|德克薩斯州
|22,481
|3,271,778
|3,008,816
|54,003
|佛羅里達州
|0
|2,827,450
|2,306,339
|39,934
|紐約州
|3,927
|2,248,609
|2,091,044
|54,340
|伊利諾伊州
|2,950
|1,447,161
|1,368,381
|26,034
|賓夕法尼亞州
|2,029
|1,244,777
|1,190,430
|28,009
|佐治亞州
|6,968
|1,231,425
|1,095,022
|21,862
|俄亥俄州
|2,326
|1,145,925
|1,096,852
|20,580
|北卡羅萊納州
|2,985
|1,089,923
|1,025,847
|13,768
|新澤西州
|1,629
|1,051,712
|993,795
|26,659
|中國大陸疫情全球數據
|94,080
確診累積
+110(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,650
治癒人數
+23(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|14
|68,264
|63,670
|4,512
|廣東
|2
|2,933
|2,846
|8
|上海
|4
|2,373
|2,275
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|河南
|7
|1,469
|1,295
|22
|江蘇
|54
|1,461
|776
|0
|浙江
|12
|1,412
|1,377
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|3
|1,171
|1,126
|3
|湖南
|5
|1,167
|1,066
|4
|香港疫情全球數據
|12,020
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,182
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|876
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|811
|789
|18
|深水埗區
|0
|667
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|599
|6
|中西區
|0
|560
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫