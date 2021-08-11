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新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2021/08/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日　時間12:00）
香港疫情全球數據
12,020
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
205,109,956
確診累積
+393,739(較上日)		 4,335,301
死亡個案
+6,583(較上日)		 186,160,307
治癒人數
+328,884(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 111,373 36,892,215 31,685,643 634,662
印度 35,175 32,033,333 31,210,624 429,183
巴西 35,245 20,213,388 19,022,724 564,890
俄羅斯 0 6,491,288 5,788,710 166,442
法國 32,020 6,407,288 5,799,245 112,575
英國 23,412 6,146,603 4,695,298 130,813
土耳其 26,597 5,968,868 5,526,674 52,437
阿根廷 12,412 5,041,487 4,691,523 108,165
哥倫比亞 3,948 4,846,955 4,662,658 122,768
西班牙 15,680 4,643,450 3,855,067 82,227
意大利 0 4,406,241 4,161,645 128,273
伊朗 0 4,238,676 3,591,313 95,111
德國 1,919 3,803,351 3,671,800 92,312
印尼 0 3,718,821 3,171,147 110,619
墨西哥 19,555 2,997,885 2,360,080 245,476
波蘭 0 2,884,361 2,654,677 75,285
南非 6,540 2,546,762 2,319,803 75,201
烏克蘭 0 2,346,560 2,259,446 55,937
秘魯 1,186 2,127,034 2,086,086 197,102
荷蘭 180 1,921,564 1,710,560 18,175
美國疫情全球數據
36,892,215
確診累積
+111,373(較上日)		 634,662
死亡個案
+863(較上日)		 31,685,643
治癒人數
+61,182(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 14,203 4,076,572 2,129,828 64,852
德克薩斯州 22,481 3,271,778 3,008,816 54,003
佛羅里達州 0 2,827,450 2,306,339 39,934
紐約州 3,927 2,248,609 2,091,044 54,340
伊利諾伊州 2,950 1,447,161 1,368,381 26,034
賓夕法尼亞州 2,029 1,244,777 1,190,430 28,009
佐治亞州 6,968 1,231,425 1,095,022 21,862
俄亥俄州 2,326 1,145,925 1,096,852 20,580
北卡羅萊納州 2,985 1,089,923 1,025,847 13,768
新澤西州 1,629 1,051,712 993,795 26,659
中國大陸疫情全球數據
94,080
確診累積
+110(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,655
治癒人數
+28(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 14 68,264 63,670 4,512
廣東 2 2,933 2,846 8
上海 4 2,373 2,275 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
河南 7 1,469 1,295 22
江蘇 54 1,461 776 0
浙江 12 1,412 1,377 1
河北 0 1,317 1,310 7
四川 3 1,171 1,126 3
湖南 5 1,167 1,066 4
香港疫情全球數據
12,020
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,182 1,162 16
觀塘區 0 876 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 811 789 18
深水埗區 0 667 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 599 6
中西區 0 560 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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