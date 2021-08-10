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新型冠狀肺炎全球疫情（08月10日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2021/08/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月10日　時間13:00）
香港疫情全球數據
12,016
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
204,483,436
確診累積
+488,934(較上日)		 4,323,827
死亡個案
+4,211(較上日)		 185,598,314
治癒人數
+1,005,417(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 236,556 36,780,480 31,624,099 633,799
印度 16,289 31,998,158 31,180,968 428,715
巴西 12,471 20,178,143 18,939,051 563,707
俄羅斯 0 6,469,910 5,769,981 165,650
法國 1,471 6,375,268 5,777,774 112,430
英國 25,047 6,123,173 4,667,785 130,667
土耳其 23,731 5,942,271 5,511,720 52,313
阿根廷 10,180 5,029,075 4,681,661 107,961
哥倫比亞 4,023 4,843,007 4,656,709 122,601
西班牙 39,638 4,627,770 3,833,188 82,125
意大利 0 4,400,617 4,157,520 128,242
伊朗 0 4,199,537 3,565,575 94,603
德國 1,514 3,800,069 3,669,600 92,291
印尼 0 3,686,740 3,129,661 108,571
墨西哥 6,513 2,978,330 2,343,552 244,690
波蘭 0 2,884,162 2,654,624 75,285
南非 6,756 2,540,222 2,308,054 75,012
烏克蘭 0 2,345,166 2,259,446 55,890
秘魯 503 2,125,848 2,086,086 197,029
荷蘭 90 1,919,172 1,701,249 18,165
美國疫情全球數據
36,780,480
確診累積
+236,556(較上日)		 633,799
死亡個案
+679(較上日)		 31,624,099
治癒人數
+736,975(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 15,641 4,062,369 2,124,938 64,797
德克薩斯州 11,262 3,249,297 2,999,374 53,904
佛羅里達州 56,633 2,827,450 2,306,339 39,934
紐約州 3,588 2,244,682 2,089,578 54,331
伊利諾伊州 7,858 1,444,211 1,367,928 26,023
賓夕法尼亞州 2,830 1,242,748 1,188,437 28,000
佐治亞州 13,018 1,224,457 1,094,615 21,831
俄亥俄州 1,269 1,143,599 1,096,025 20,556
北卡羅萊納州 15,801 1,086,938 1,025,847 13,759
新澤西州 861 1,050,083 993,514 26,650
中國大陸疫情全球數據
93,969
確診累積
+108(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,631
治癒人數
+47(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 15 68,250 63,670 4,512
廣東 8 2,931 2,842 8
上海 9 2,369 2,271 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
河南 2 1,462 1,295 22
江蘇 50 1,407 773 0
浙江 0 1,400 1,377 1
河北 0 1,317 1,310 7
四川 3 1,168 1,125 3
湖南 6 1,162 1,066 4
香港疫情全球數據
12,016
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,182 1,162 16
觀塘區 0 876 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 811 789 18
深水埗區 0 667 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 599 6
中西區 0 560 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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