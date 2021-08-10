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英美聯手制裁白俄羅斯 盧卡申科否認所有指控
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月10日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|12,016
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|204,483,436
確診累積
+488,934(較上日)
|4,323,827
死亡個案
+4,211(較上日)
|185,598,314
治癒人數
+1,005,417(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|236,556
|36,780,480
|31,624,099
|633,799
|印度
|16,289
|31,998,158
|31,180,968
|428,715
|巴西
|12,471
|20,178,143
|18,939,051
|563,707
|俄羅斯
|0
|6,469,910
|5,769,981
|165,650
|法國
|1,471
|6,375,268
|5,777,774
|112,430
|英國
|25,047
|6,123,173
|4,667,785
|130,667
|土耳其
|23,731
|5,942,271
|5,511,720
|52,313
|阿根廷
|10,180
|5,029,075
|4,681,661
|107,961
|哥倫比亞
|4,023
|4,843,007
|4,656,709
|122,601
|西班牙
|39,638
|4,627,770
|3,833,188
|82,125
|意大利
|0
|4,400,617
|4,157,520
|128,242
|伊朗
|0
|4,199,537
|3,565,575
|94,603
|德國
|1,514
|3,800,069
|3,669,600
|92,291
|印尼
|0
|3,686,740
|3,129,661
|108,571
|墨西哥
|6,513
|2,978,330
|2,343,552
|244,690
|波蘭
|0
|2,884,162
|2,654,624
|75,285
|南非
|6,756
|2,540,222
|2,308,054
|75,012
|烏克蘭
|0
|2,345,166
|2,259,446
|55,890
|秘魯
|503
|2,125,848
|2,086,086
|197,029
|荷蘭
|90
|1,919,172
|1,701,249
|18,165
|美國疫情全球數據
|36,780,480
確診累積
+236,556(較上日)
|633,799
死亡個案
+679(較上日)
|31,624,099
治癒人數
+736,975(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|15,641
|4,062,369
|2,124,938
|64,797
|德克薩斯州
|11,262
|3,249,297
|2,999,374
|53,904
|佛羅里達州
|56,633
|2,827,450
|2,306,339
|39,934
|紐約州
|3,588
|2,244,682
|2,089,578
|54,331
|伊利諾伊州
|7,858
|1,444,211
|1,367,928
|26,023
|賓夕法尼亞州
|2,830
|1,242,748
|1,188,437
|28,000
|佐治亞州
|13,018
|1,224,457
|1,094,615
|21,831
|俄亥俄州
|1,269
|1,143,599
|1,096,025
|20,556
|北卡羅萊納州
|15,801
|1,086,938
|1,025,847
|13,759
|新澤西州
|861
|1,050,083
|993,514
|26,650
|中國大陸疫情全球數據
|93,969
確診累積
+108(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,631
治癒人數
+47(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|15
|68,250
|63,670
|4,512
|廣東
|8
|2,931
|2,842
|8
|上海
|9
|2,369
|2,271
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|河南
|2
|1,462
|1,295
|22
|江蘇
|50
|1,407
|773
|0
|浙江
|0
|1,400
|1,377
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|3
|1,168
|1,125
|3
|湖南
|6
|1,162
|1,066
|4
|香港疫情全球數據
|12,016
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,182
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|876
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|811
|789
|18
|深水埗區
|0
|667
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|599
|6
|中西區
|0
|560
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫