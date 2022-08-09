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【烏克蘭戰爭】美增逾431億援助 俄稱普京與澤連斯基會面未有基礎（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|1,389,282
確診/疑似
0(較上日)
|9,547
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|590,180,384
確診累積
+402,282(較上日)
|6,439,832
死亡個案
+1,164(較上日)
|558,914,989
治癒人數
+525,278(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|114,775
|94,024,925
|89,177,694
|1,059,210
|印度
|8,896
|44,170,795
|43,499,659
|526,730
|法國
|5,090
|34,079,658
|33,015,897
|152,711
|巴西
|17,409
|34,035,780
|32,790,294
|680,239
|德國
|0
|31,228,314
|29,622,900
|144,858
|美國疫情全球數據
|94,024,925
確診累積
+114,775(較上日)
|1,059,210
死亡個案
+472(較上日)
|89,177,694
治癒人數
+129,702(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|10,351
|10,816,118
|9,946,014
|94,038
|德克薩斯州
|24,120
|7,604,186
|7,161,501
|89,979
|佛羅里達州
|20,678
|6,919,579
|6,539,512
|78,236
|紐約州
|5,541
|6,044,342
|5,904,249
|70,976
|伊利諾伊州
|9,734
|3,604,149
|3,407,501
|38,984
|中國大陸疫情全球數據
|231,665
確診累積
+399(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|223,878
治癒人數
+108(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,409
|63,895
|4,512
|上海
|2
|63,646
|62,964
|595
|吉林
|2
|40,299
|40,167
|5
|廣東
|41
|8,371
|8,075
|8
|北京
|9
|3,799
|3,740
|9
|香港疫情全球數據
|1,389,282
確診累積
0(較上日)
|9,547
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫