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美5.8萬億開支法案如何抗通脹？ 反被指向中產開刀
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1,389,282
確診/疑似
0(較上日)
|9,547
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|589,778,464
確診累積
+362(較上日)
|6,438,673
死亡個案
+5(較上日)
|558,390,467
治癒人數
+756(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|93,910,150
|89,047,992
|1,058,738
|印度
|0
|44,161,899
|43,499,659
|526,730
|法國
|0
|34,074,568
|32,881,774
|152,537
|巴西
|0
|34,018,371
|32,731,706
|680,051
|德國
|0
|31,228,314
|29,622,900
|144,858
|美國疫情全球數據
|93,910,150
確診累積
0(較上日)
|1,058,738
死亡個案
0(較上日)
|89,047,992
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|10,805,767
|9,928,815
|94,008
|德克薩斯州
|0
|7,580,066
|7,149,638
|89,908
|佛羅里達州
|0
|6,898,901
|6,527,495
|78,047
|紐約州
|0
|6,038,801
|5,896,199
|70,951
|伊利諾伊州
|0
|3,594,415
|3,406,868
|38,966
|中國大陸疫情全球數據
|231,266
確診累積
0(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|223,770
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,409
|63,895
|4,512
|上海
|0
|63,644
|62,952
|595
|吉林
|0
|40,297
|40,167
|5
|廣東
|0
|8,330
|8,054
|8
|北京
|0
|3,790
|3,736
|9
|香港疫情全球數據
|1,389,282
確診累積
0(較上日)
|9,547
死亡個案
0(較上日)
|67,983
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫