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美斯淚別巴塞 下站或會去巴黎（多圖）
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|12,014
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|203,544,044
確診累積
+52,753(較上日)
|4,312,560
死亡個案
+277(較上日)
|184,202,875
治癒人數
+10,632(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|36,519,801
|30,879,212
|632,995
|印度
|0
|31,944,077
|31,102,724
|428,072
|巴西
|0
|20,151,779
|18,894,631
|563,082
|俄羅斯
|0
|6,447,750
|5,755,507
|164,881
|法國
|25,755
|6,350,899
|5,755,540
|112,379
|英國
|1,522
|6,070,884
|4,642,198
|130,585
|土耳其
|0
|5,895,841
|5,498,520
|52,088
|阿根廷
|0
|5,012,754
|4,658,028
|107,302
|哥倫比亞
|0
|4,834,634
|4,643,087
|122,277
|西班牙
|0
|4,588,132
|3,784,544
|82,006
|意大利
|0
|4,396,417
|4,155,931
|128,220
|伊朗
|0
|4,158,729
|3,539,035
|94,015
|德國
|362
|3,796,661
|3,665,400
|92,279
|印尼
|0
|3,666,031
|3,084,702
|107,096
|墨西哥
|0
|2,964,244
|2,312,326
|244,248
|波蘭
|0
|2,884,098
|2,654,483
|75,285
|南非
|0
|2,523,488
|2,290,321
|74,623
|烏克蘭
|1,214
|2,344,260
|2,259,446
|55,867
|秘魯
|0
|2,124,128
|2,086,086
|196,873
|荷蘭
|2,499
|1,916,901
|1,690,970
|18,162
|美國疫情全球數據
|36,519,801
確診累積
0(較上日)
|632,995
死亡個案
0(較上日)
|30,879,212
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|4,039,623
|2,117,880
|64,752
|德克薩斯州
|0
|3,235,894
|2,993,439
|53,852
|佛羅里達州
|0
|2,770,817
|2,302,588
|39,695
|紐約州
|0
|2,237,522
|2,086,046
|54,311
|伊利諾伊州
|0
|1,436,353
|1,367,030
|25,992
|賓夕法尼亞州
|0
|1,239,918
|1,184,520
|27,998
|佐治亞州
|0
|1,211,439
|1,092,511
|21,802
|俄亥俄州
|0
|1,140,917
|1,095,001
|20,556
|北卡羅萊納州
|0
|1,071,137
|1,012,724
|13,736
|新澤西州
|0
|1,048,053
|993,047
|26,645
|中國大陸疫情全球數據
|93,741
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,558
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,232
|63,668
|4,512
|廣東
|0
|2,915
|2,832
|8
|上海
|0
|2,352
|2,263
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|河南
|0
|1,424
|1,295
|22
|浙江
|0
|1,399
|1,377
|1
|江蘇
|0
|1,319
|766
|0
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|0
|1,164
|1,119
|3
|湖南
|0
|1,144
|1,066
|4
|香港疫情全球數據
|12,014
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,181
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|809
|788
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|598
|6
|中西區
|0
|559
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫