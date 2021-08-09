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新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/08/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月09日　時間00:00）
香港疫情全球數據
12,014
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
203,491,291
確診累積
0(較上日)		 4,312,283
死亡個案
0(較上日)		 184,192,243
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 36,519,801 30,879,212 632,995
印度 0 31,944,077 31,102,724 428,072
巴西 0 20,151,779 18,894,631 563,082
俄羅斯 0 6,447,750 5,755,507 164,881
法國 0 6,325,144 5,755,540 112,347
英國 0 6,069,362 4,642,198 130,482
土耳其 0 5,895,841 5,498,520 52,088
阿根廷 0 5,012,754 4,658,028 107,302
哥倫比亞 0 4,834,634 4,643,087 122,277
西班牙 0 4,588,132 3,784,544 82,006
意大利 0 4,396,417 4,155,931 128,220
伊朗 0 4,158,729 3,539,035 94,015
德國 0 3,796,299 3,665,400 92,279
印尼 0 3,666,031 3,084,702 107,096
墨西哥 0 2,964,244 2,312,326 244,248
波蘭 0 2,884,098 2,654,483 75,285
南非 0 2,523,488 2,290,321 74,623
烏克蘭 0 2,343,046 2,259,446 55,836
秘魯 0 2,124,128 2,086,086 196,873
荷蘭 0 1,914,402 1,690,970 18,160
美國疫情全球數據
36,519,801
確診累積
0(較上日)		 632,995
死亡個案
0(較上日)		 30,879,212
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 4,039,623 2,117,880 64,752
德克薩斯州 0 3,235,894 2,993,439 53,852
佛羅里達州 0 2,770,817 2,302,588 39,695
紐約州 0 2,237,522 2,086,046 54,311
伊利諾伊州 0 1,436,353 1,367,030 25,992
賓夕法尼亞州 0 1,239,918 1,184,520 27,998
佐治亞州 0 1,211,439 1,092,511 21,802
俄亥俄州 0 1,140,917 1,095,001 20,556
北卡羅萊納州 0 1,071,137 1,012,724 13,736
新澤西州 0 1,048,053 993,047 26,645
中國大陸疫情全球數據
93,741
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,558
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,232 63,668 4,512
廣東 0 2,915 2,832 8
上海 0 2,352 2,263 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
河南 0 1,424 1,295 22
浙江 0 1,399 1,377 1
江蘇 0 1,319 766 0
河北 0 1,317 1,310 7
四川 0 1,164 1,119 3
湖南 0 1,144 1,066 4
香港疫情全球數據
12,014
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,181 1,162 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 809 788 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 598 6
中西區 0 559 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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