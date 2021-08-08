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新型冠狀肺炎全球疫情（08月08日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2021/08/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月08日　時間23:00）
香港疫情全球數據
12,014
確診/疑似
+2(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
203,452,338
確診累積
+544,294(較上日)		 4,312,168
死亡個案
+9,439(較上日)		 184,163,722
治癒人數
+403,830(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 70,266 36,519,801 30,879,212 632,995
印度 41,655 31,944,077 31,102,724 428,072
巴西 43,033 20,151,779 18,894,631 563,082
俄羅斯 22,866 6,447,750 5,755,507 164,881
法國 26,006 6,325,144 5,755,540 112,347
英國 200 6,042,550 4,622,268 130,482
土耳其 25,100 5,895,841 5,498,520 52,088
阿根廷 9,803 5,012,754 4,658,028 107,302
哥倫比亞 6,051 4,834,634 4,643,087 122,277
西班牙 0 4,588,132 3,784,544 82,006
意大利 0 4,390,684 4,153,940 128,209
伊朗 39,619 4,158,729 3,539,035 94,015
德國 2,958 3,796,299 3,665,400 92,279
印尼 26,415 3,666,031 3,084,702 107,096
墨西哥 20,018 2,964,244 2,312,326 244,248
波蘭 122 2,884,098 2,654,483 75,285
南非 12,310 2,523,488 2,290,321 74,623
烏克蘭 1,647 2,343,046 2,259,446 55,836
秘魯 1,571 2,124,128 2,086,086 196,873
荷蘭 2,770 1,914,402 1,690,970 18,160
美國疫情全球數據
36,519,801
確診累積
+70,266(較上日)		 632,995
死亡個案
+348(較上日)		 30,879,212
治癒人數
+22,403(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 7,600 4,039,623 2,117,880 64,752
德克薩斯州 10,594 3,235,894 2,993,439 53,852
佛羅里達州 23,903 2,770,817 2,302,588 39,695
紐約州 4,399 2,237,522 2,086,046 54,311
伊利諾伊州 0 1,436,353 1,367,030 25,992
賓夕法尼亞州 0 1,239,918 1,184,520 27,998
佐治亞州 0 1,211,439 1,092,511 21,802
俄亥俄州 2,317 1,140,917 1,095,001 20,556
北卡羅萊納州 0 1,071,137 1,012,724 13,736
新澤西州 1,539 1,048,053 993,047 26,645
中國大陸疫情全球數據
93,741
確診累積
+131(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,558
治癒人數
+27(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 6 68,232 63,668 4,512
廣東 3 2,915 2,832 8
上海 6 2,352 2,263 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
河南 62 1,424 1,295 22
浙江 0 1,399 1,377 1
江蘇 38 1,319 766 0
河北 0 1,317 1,310 7
四川 2 1,164 1,119 3
湖南 3 1,144 1,066 4
香港疫情全球數據
12,014
確診累積
+2(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,181 1,162 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 809 788 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 598 6
中西區 0 559 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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