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新型冠狀肺炎全球疫情（08月08日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2022/08/08

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月08日　時間18:00）
香港疫情全球數據
1,385,242
確診/疑似
0(較上日)		 9,540
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
589,705,954
確診累積
+421,689(較上日)		 6,438,256
死亡個案
+592(較上日)		 558,263,449
治癒人數
+820,828(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12,546 93,910,150 89,047,992 1,058,738
印度 16,167 44,161,899 43,499,659 526,730
法國 21,528 34,074,568 32,881,774 152,537
巴西 7,198 34,018,371 32,731,706 680,051
德國 0 31,228,314 29,622,900 144,858
美國疫情全球數據
93,910,150
確診累積
+12,546(較上日)		 1,058,738
死亡個案
+12(較上日)		 89,047,992
治癒人數
+106,759(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 10,805,767 9,928,815 94,008
德克薩斯州 0 7,580,066 7,149,638 89,908
佛羅里達州 0 6,898,901 6,527,495 78,047
紐約州 4,407 6,038,801 5,896,199 70,951
伊利諾伊州 0 3,594,415 3,406,868 38,966
中國大陸疫情全球數據
231,266
確診累積
+380(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 223,770
治癒人數
+119(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 1 68,409 63,895 4,512
上海 7 63,644 62,952 595
吉林 0 40,297 40,167 5
廣東 55 8,330 8,054 8
北京 4 3,790 3,736 9
香港疫情全球數據
1,385,242
確診累積
0(較上日)		 9,540
死亡個案
0(較上日)		 67,983
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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