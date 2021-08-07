上一篇文章
【東京奧運】第15日共34金 單日最多
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月07日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|12,005
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|202,643,437
確診累積
+360,747(較上日)
|4,297,259
死亡個案
+3,901(較上日)
|183,501,620
治癒人數
+170,626(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|133,085
|36,438,159
|30,854,061
|632,627
|印度
|9,664
|31,894,483
|31,048,153
|427,401
|巴西
|42,159
|20,108,746
|18,868,602
|561,807
|俄羅斯
|0
|6,402,564
|5,720,353
|163,301
|法國
|489
|6,299,138
|5,743,100
|112,283
|英國
|28,327
|6,042,350
|4,599,885
|130,482
|土耳其
|23,957
|5,870,741
|5,491,762
|51,976
|阿根廷
|13,549
|5,002,951
|4,645,158
|107,213
|哥倫比亞
|6,980
|4,828,583
|4,632,801
|122,087
|西班牙
|21,561
|4,588,132
|3,784,544
|82,006
|意大利
|0
|4,383,787
|4,150,915
|128,187
|伊朗
|0
|4,092,671
|3,492,468
|93,086
|德國
|2,311
|3,792,826
|3,662,700
|92,271
|印尼
|0
|3,607,863
|2,996,478
|104,010
|墨西哥
|0
|2,922,663
|2,283,539
|243,165
|波蘭
|0
|2,883,796
|2,654,224
|75,281
|南非
|13,523
|2,511,178
|2,280,490
|74,352
|烏克蘭
|1,668
|2,341,399
|2,259,446
|55,792
|秘魯
|0
|2,121,061
|2,086,086
|196,760
|荷蘭
|2,953
|1,911,632
|1,678,630
|18,150
|美國疫情全球數據
|36,438,159
確診累積
+133,085(較上日)
|632,627
死亡個案
+728(較上日)
|30,854,061
治癒人數
+41,229(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|7,926
|4,025,584
|2,116,923
|64,725
|德克薩斯州
|22,118
|3,223,946
|2,983,560
|53,794
|佛羅里達州
|22,783
|2,746,914
|2,301,197
|39,602
|紐約州
|4,362
|2,232,979
|2,084,438
|54,297
|伊利諾伊州
|3,040
|1,436,353
|1,367,030
|25,992
|賓夕法尼亞州
|0
|1,238,398
|1,184,520
|27,995
|佐治亞州
|6,005
|1,211,439
|1,092,511
|21,802
|俄亥俄州
|1,666
|1,138,600
|1,094,460
|20,556
|北卡羅萊納州
|4,506
|1,071,137
|1,012,724
|13,736
|新澤西州
|1,346
|1,046,514
|992,847
|26,636
|中國大陸疫情全球數據
|93,508
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,492
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,223
|63,667
|4,512
|廣東
|3
|2,912
|2,826
|8
|上海
|0
|2,337
|2,257
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,398
|1,377
|1
|河南
|0
|1,360
|1,295
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|江蘇
|0
|1,227
|759
|0
|四川
|0
|1,160
|1,115
|3
|湖南
|0
|1,129
|1,065
|4
|香港疫情全球數據
|12,005
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,181
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|809
|788
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|598
|6
|中西區
|0
|559
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫