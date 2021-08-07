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新型冠狀肺炎全球疫情（08月07日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2021/08/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月07日　時間08:00）
香港疫情全球數據
12,005
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
202,643,437
確診累積
+360,747(較上日)		 4,297,259
死亡個案
+3,901(較上日)		 183,501,620
治癒人數
+170,626(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 133,085 36,438,159 30,854,061 632,627
印度 9,664 31,894,483 31,048,153 427,401
巴西 42,159 20,108,746 18,868,602 561,807
俄羅斯 0 6,402,564 5,720,353 163,301
法國 489 6,299,138 5,743,100 112,283
英國 28,327 6,042,350 4,599,885 130,482
土耳其 23,957 5,870,741 5,491,762 51,976
阿根廷 13,549 5,002,951 4,645,158 107,213
哥倫比亞 6,980 4,828,583 4,632,801 122,087
西班牙 21,561 4,588,132 3,784,544 82,006
意大利 0 4,383,787 4,150,915 128,187
伊朗 0 4,092,671 3,492,468 93,086
德國 2,311 3,792,826 3,662,700 92,271
印尼 0 3,607,863 2,996,478 104,010
墨西哥 0 2,922,663 2,283,539 243,165
波蘭 0 2,883,796 2,654,224 75,281
南非 13,523 2,511,178 2,280,490 74,352
烏克蘭 1,668 2,341,399 2,259,446 55,792
秘魯 0 2,121,061 2,086,086 196,760
荷蘭 2,953 1,911,632 1,678,630 18,150
美國疫情全球數據
36,438,159
確診累積
+133,085(較上日)		 632,627
死亡個案
+728(較上日)		 30,854,061
治癒人數
+41,229(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 7,926 4,025,584 2,116,923 64,725
德克薩斯州 22,118 3,223,946 2,983,560 53,794
佛羅里達州 22,783 2,746,914 2,301,197 39,602
紐約州 4,362 2,232,979 2,084,438 54,297
伊利諾伊州 3,040 1,436,353 1,367,030 25,992
賓夕法尼亞州 0 1,238,398 1,184,520 27,995
佐治亞州 6,005 1,211,439 1,092,511 21,802
俄亥俄州 1,666 1,138,600 1,094,460 20,556
北卡羅萊納州 4,506 1,071,137 1,012,724 13,736
新澤西州 1,346 1,046,514 992,847 26,636
中國大陸疫情全球數據
93,508
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,492
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,223 63,667 4,512
廣東 3 2,912 2,826 8
上海 0 2,337 2,257 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,398 1,377 1
河南 0 1,360 1,295 22
河北 0 1,317 1,310 7
江蘇 0 1,227 759 0
四川 0 1,160 1,115 3
湖南 0 1,129 1,065 4
香港疫情全球數據
12,005
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,181 1,162 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 809 788 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 598 6
中西區 0 559 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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