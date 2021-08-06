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【美國疫情】日增10萬確診 創半年高位
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|12,005
確診/疑似
+2(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|202,073,530
確診累積
+508,184(較上日)
|4,289,472
死亡個案
+7,355(較上日)
|183,136,266
治癒人數
+409,957(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|116,297
|36,301,744
|30,812,832
|631,879
|印度
|41,001
|31,856,757
|31,015,844
|426,785
|巴西
|40,054
|20,066,587
|18,840,232
|560,801
|俄羅斯
|22,660
|6,402,564
|5,720,353
|163,301
|法國
|26,460
|6,298,649
|5,732,151
|112,282
|英國
|28,267
|6,010,848
|4,585,415
|130,389
|土耳其
|24,297
|5,846,784
|5,484,821
|51,875
|阿根廷
|13,786
|4,989,402
|4,630,436
|107,023
|哥倫比亞
|6,540
|4,821,603
|4,624,669
|121,899
|西班牙
|21,387
|4,566,571
|3,773,956
|81,931
|意大利
|0
|4,377,188
|4,147,979
|128,163
|伊朗
|0
|4,057,758
|3,467,765
|92,628
|德國
|1,785
|3,789,460
|3,662,700
|92,255
|印尼
|0
|3,568,331
|2,947,646
|102,375
|墨西哥
|21,569
|2,922,663
|2,283,539
|243,165
|波蘭
|172
|2,883,796
|2,654,224
|75,281
|南非
|13,646
|2,497,655
|2,268,085
|73,873
|烏克蘭
|0
|2,339,731
|2,259,446
|55,755
|秘魯
|1,993
|2,121,061
|2,086,086
|196,760
|荷蘭
|72
|1,908,679
|1,674,984
|18,142
|美國疫情全球數據
|36,301,744
確診累積
+116,297(較上日)
|631,879
死亡個案
+541(較上日)
|30,812,832
治癒人數
+32,606(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|11,725
|4,017,658
|2,114,004
|64,693
|德克薩斯州
|15,864
|3,201,828
|2,978,224
|53,716
|佛羅里達州
|20,133
|2,724,131
|2,300,097
|39,403
|紐約州
|3,390
|2,228,617
|2,083,289
|54,295
|伊利諾伊州
|3,048
|1,433,313
|1,366,732
|25,974
|賓夕法尼亞州
|202
|1,236,913
|1,182,897
|27,987
|佐治亞州
|5,806
|1,205,434
|1,091,430
|21,767
|俄亥俄州
|1,969
|1,136,934
|1,093,887
|20,530
|北卡羅萊納州
|4,331
|1,066,631
|1,012,724
|13,724
|新澤西州
|1,466
|1,045,168
|992,602
|26,629
|中國大陸疫情全球數據
|93,498
確診累積
+115(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,492
治癒人數
+46(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68,217
|63,667
|4,512
|廣東
|13
|2,909
|2,826
|8
|上海
|8
|2,337
|2,257
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,398
|1,377
|1
|河南
|0
|1,356
|1,295
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|江蘇
|61
|1,227
|759
|0
|四川
|2
|1,160
|1,115
|3
|湖南
|9
|1,129
|1,065
|4
|香港疫情全球數據
|12,005
確診累積
+2(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,181
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|809
|788
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|598
|6
|中西區
|0
|559
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫