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新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2021/08/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日　時間08:00）
香港疫情全球數據
12,003
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
201,946,902
確診累積
+381,556(較上日)		 4,286,737
死亡個案
+4,620(較上日)		 182,935,204
治癒人數
+208,895(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 107,170 36,292,617 30,817,766 631,857
印度 40,027 31,855,783 31,007,882 426,785
巴西 40,054 20,066,587 18,840,232 560,801
俄羅斯 0 6,379,904 5,700,212 162,509
法國 26,460 6,298,649 5,732,203 112,282
英國 28,164 6,010,745 4,585,415 130,386
土耳其 24,297 5,846,784 5,484,821 51,875
阿根廷 13,786 4,989,402 4,630,436 107,023
哥倫比亞 6,540 4,821,603 4,624,669 121,899
西班牙 21,387 4,566,571 3,773,956 81,931
意大利 0 4,377,188 4,147,979 128,163
伊朗 0 4,057,758 3,467,765 92,628
德國 1,785 3,789,460 3,661,200 92,255
印尼 0 3,568,331 2,947,646 102,375
墨西哥 0 2,901,094 2,270,427 242,547
波蘭 0 2,883,624 2,654,097 75,275
南非 13,646 2,497,655 2,268,085 73,873
烏克蘭 0 2,339,731 2,259,446 55,755
秘魯 0 2,119,068 2,086,086 196,673
荷蘭 72 1,908,679 1,674,995 18,142
美國疫情全球數據
36,292,617
確診累積
+107,170(較上日)		 631,857
死亡個案
+519(較上日)		 30,817,766
治癒人數
+37,540(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,544 4,012,477 2,113,808 64,689
德克薩斯州 12,482 3,198,446 2,977,008 53,716
佛羅里達州 20,133 2,724,131 2,300,097 39,403
紐約州 3,198 2,228,425 2,083,289 54,294
伊利諾伊州 3,048 1,433,313 1,366,732 25,974
賓夕法尼亞州 202 1,236,913 1,192,092 27,987
佐治亞州 5,806 1,205,434 1,091,430 21,767
俄亥俄州 1,969 1,136,934 1,093,887 20,530
北卡羅萊納州 4,331 1,066,631 1,012,724 13,724
新澤西州 1,466 1,045,168 992,602 26,629
中國大陸疫情全球數據
93,383
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,446
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,216 63,667 4,512
廣東 0 2,896 2,822 8
上海 0 2,329 2,253 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,398 1,377 1
河南 0 1,356 1,295 22
河北 0 1,317 1,310 7
江蘇 0 1,166 752 0
四川 0 1,158 1,113 3
湖南 0 1,120 1,064 4
香港疫情全球數據
12,003
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,181 1,162 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 865 824 40
九龍城區 0 809 788 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 665 650 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 606 598 6
中西區 0 559 556 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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