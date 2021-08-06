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【東京奧運】第14日產生23金 田徑單日8金
|新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|12,003
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|201,946,902
確診累積
+381,556(較上日)
|4,286,737
死亡個案
+4,620(較上日)
|182,935,204
治癒人數
+208,895(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|107,170
|36,292,617
|30,817,766
|631,857
|印度
|40,027
|31,855,783
|31,007,882
|426,785
|巴西
|40,054
|20,066,587
|18,840,232
|560,801
|俄羅斯
|0
|6,379,904
|5,700,212
|162,509
|法國
|26,460
|6,298,649
|5,732,203
|112,282
|英國
|28,164
|6,010,745
|4,585,415
|130,386
|土耳其
|24,297
|5,846,784
|5,484,821
|51,875
|阿根廷
|13,786
|4,989,402
|4,630,436
|107,023
|哥倫比亞
|6,540
|4,821,603
|4,624,669
|121,899
|西班牙
|21,387
|4,566,571
|3,773,956
|81,931
|意大利
|0
|4,377,188
|4,147,979
|128,163
|伊朗
|0
|4,057,758
|3,467,765
|92,628
|德國
|1,785
|3,789,460
|3,661,200
|92,255
|印尼
|0
|3,568,331
|2,947,646
|102,375
|墨西哥
|0
|2,901,094
|2,270,427
|242,547
|波蘭
|0
|2,883,624
|2,654,097
|75,275
|南非
|13,646
|2,497,655
|2,268,085
|73,873
|烏克蘭
|0
|2,339,731
|2,259,446
|55,755
|秘魯
|0
|2,119,068
|2,086,086
|196,673
|荷蘭
|72
|1,908,679
|1,674,995
|18,142
|美國疫情全球數據
|36,292,617
確診累積
+107,170(較上日)
|631,857
死亡個案
+519(較上日)
|30,817,766
治癒人數
+37,540(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,544
|4,012,477
|2,113,808
|64,689
|德克薩斯州
|12,482
|3,198,446
|2,977,008
|53,716
|佛羅里達州
|20,133
|2,724,131
|2,300,097
|39,403
|紐約州
|3,198
|2,228,425
|2,083,289
|54,294
|伊利諾伊州
|3,048
|1,433,313
|1,366,732
|25,974
|賓夕法尼亞州
|202
|1,236,913
|1,192,092
|27,987
|佐治亞州
|5,806
|1,205,434
|1,091,430
|21,767
|俄亥俄州
|1,969
|1,136,934
|1,093,887
|20,530
|北卡羅萊納州
|4,331
|1,066,631
|1,012,724
|13,724
|新澤西州
|1,466
|1,045,168
|992,602
|26,629
|中國大陸疫情全球數據
|93,383
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,446
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,216
|63,667
|4,512
|廣東
|0
|2,896
|2,822
|8
|上海
|0
|2,329
|2,253
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,398
|1,377
|1
|河南
|0
|1,356
|1,295
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|江蘇
|0
|1,166
|752
|0
|四川
|0
|1,158
|1,113
|3
|湖南
|0
|1,120
|1,064
|4
|香港疫情全球數據
|12,003
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,181
|1,162
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|865
|824
|40
|九龍城區
|0
|809
|788
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|665
|650
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|606
|598
|6
|中西區
|0
|559
|556
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫