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新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2020/07/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日　時間17:00）
香港疫情全球數據
1,959
確診/疑似
+73(較上日)		 12
死亡個案
0(較上日)		 1,302
治癒人數
+8(較上日)
環球疫情全球數據
14,705,811
確診累積
+149,681(較上日)		 609,403
死亡個案
+2,631(較上日)		 8,873,459
治癒人數
+69,611(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 44,109 3,898,818 1,802,338 143,325
巴西 24,650 2,099,896 1,459,072 79,533
印度 13,277 1,119,412 700,647 27,514
俄羅斯 5,940 777,486 553,602 12,427
南非 13,449 364,328 191,059 5,033
秘魯 4,090 353,590 241,955 13,187
墨西哥 5,311 344,224 254,941 39,184
智利 2,084 330,930 301,794 8,503
西班牙 0 307,335 196,958 28,420
英國 726 296,358 1,413 45,385
伊朗 0 273,788 237,788 14,188
巴基斯坦 1,587 265,083 205,929 5,599
沙特阿拉伯 0 250,920 197,735 2,486
意大利 0 244,434 196,949 35,045
土耳其 924 219,641 202,010 5,491
法國 0 211,943 79,371 30,155
孟加拉 2,928 207,453 113,556 2,668
德國 184 202,931 187,800 9,163
哥倫比亞 6,578 197,278 91,793 6,736
阿根廷 4,231 126,755 54,105 2,260
美國疫情全球數據
3,898,818
確診累積
+44,109(較上日)		 143,325
死亡個案
+286(較上日)		 1,802,338
治癒人數
+26,847(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 850 434,164 238,465 32,570
加利福尼亞州 8,116 391,084 104,740 7,717
佛羅里達州 0 350,047 37,929 4,985
德克薩斯州 8,709 339,210 172,936 4,063
新澤西州 47 182,983 105,340 15,789
伊利諾伊州 965 162,750 138,605 7,488
亞利桑那州 0 143,624 18,149 2,761
佐治亞州 3,249 143,129 23,071 3,174
馬薩諸塞州 296 113,534 95,390 8,431
賓夕法尼亞州 604 105,384 76,780 7,084
中國大陸疫情全球數據
83,682
確診累積
+22(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,800
治癒人數
+20(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,659 1,637 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,270 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 929 804 9
山東 1 798 785 7
香港疫情全球數據
1,959
確診累積
+73(較上日)		 12
死亡個案
0(較上日)		 1,302
治癒人數
+8(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 66 220 16 4
中西區 1 132 131 0
灣仔區 2 132 124 0
油尖旺區 18 117 89 0
沙田區 12 106 71 2
觀塘區 23 94 53 0
東區 3 90 81 2
九龍城區 11 81 55 1
西貢區 6 78 51 0
南區 6 75 69 0
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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