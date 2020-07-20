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一文看懂特朗普「死撐的藝術」
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|1,959
確診/疑似
+73(較上日)
|12
死亡個案
0(較上日)
|1,302
治癒人數
+8(較上日)
|環球疫情全球數據
|14,705,811
確診累積
+149,681(較上日)
|609,403
死亡個案
+2,631(較上日)
|8,873,459
治癒人數
+69,611(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|44,109
|3,898,818
|1,802,338
|143,325
|巴西
|24,650
|2,099,896
|1,459,072
|79,533
|印度
|13,277
|1,119,412
|700,647
|27,514
|俄羅斯
|5,940
|777,486
|553,602
|12,427
|南非
|13,449
|364,328
|191,059
|5,033
|秘魯
|4,090
|353,590
|241,955
|13,187
|墨西哥
|5,311
|344,224
|254,941
|39,184
|智利
|2,084
|330,930
|301,794
|8,503
|西班牙
|0
|307,335
|196,958
|28,420
|英國
|726
|296,358
|1,413
|45,385
|伊朗
|0
|273,788
|237,788
|14,188
|巴基斯坦
|1,587
|265,083
|205,929
|5,599
|沙特阿拉伯
|0
|250,920
|197,735
|2,486
|意大利
|0
|244,434
|196,949
|35,045
|土耳其
|924
|219,641
|202,010
|5,491
|法國
|0
|211,943
|79,371
|30,155
|孟加拉
|2,928
|207,453
|113,556
|2,668
|德國
|184
|202,931
|187,800
|9,163
|哥倫比亞
|6,578
|197,278
|91,793
|6,736
|阿根廷
|4,231
|126,755
|54,105
|2,260
|美國疫情全球數據
|3,898,818
確診累積
+44,109(較上日)
|143,325
死亡個案
+286(較上日)
|1,802,338
治癒人數
+26,847(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|850
|434,164
|238,465
|32,570
|加利福尼亞州
|8,116
|391,084
|104,740
|7,717
|佛羅里達州
|0
|350,047
|37,929
|4,985
|德克薩斯州
|8,709
|339,210
|172,936
|4,063
|新澤西州
|47
|182,983
|105,340
|15,789
|伊利諾伊州
|965
|162,750
|138,605
|7,488
|亞利桑那州
|0
|143,624
|18,149
|2,761
|佐治亞州
|3,249
|143,129
|23,071
|3,174
|馬薩諸塞州
|296
|113,534
|95,390
|8,431
|賓夕法尼亞州
|604
|105,384
|76,780
|7,084
|中國大陸疫情全球數據
|83,682
確診累積
+22(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,800
治癒人數
+20(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,659
|1,637
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,270
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|929
|804
|9
|山東
|1
|798
|785
|7
|香港疫情全球數據
|1,959
確診累積
+73(較上日)
|12
死亡個案
0(較上日)
|1,302
治癒人數
+8(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|66
|220
|16
|4
|中西區
|1
|132
|131
|0
|灣仔區
|2
|132
|124
|0
|油尖旺區
|18
|117
|89
|0
|沙田區
|12
|106
|71
|2
|觀塘區
|23
|94
|53
|0
|東區
|3
|90
|81
|2
|九龍城區
|11
|81
|55
|1
|西貢區
|6
|78
|51
|0
|南區
|6
|75
|69
|0
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫