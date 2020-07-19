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【日本疫情】增660宗病例 創3個月新高
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月19日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|1,886
確診/疑似
+108(較上日)
|12
死亡個案
0(較上日)
|1,294
治癒人數
+20(較上日)
|環球疫情全球數據
|14,496,735
確診累積
+187,570(較上日)
|605,816
死亡個案
+4,724(較上日)
|8,776,459
治癒人數
+134,825(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|43,575
|3,834,057
|1,775,450
|142,910
|巴西
|26,106
|2,075,246
|1,447,408
|78,817
|印度
|22,850
|1,078,782
|677,856
|26,838
|俄羅斯
|6,109
|771,546
|550,344
|12,342
|南非
|13,285
|350,879
|182,230
|4,948
|秘魯
|3,963
|349,500
|238,086
|12,998
|墨西哥
|7,615
|338,913
|271,239
|38,888
|智利
|2,307
|328,846
|299,449
|8,445
|西班牙
|0
|307,335
|196,958
|28,420
|英國
|828
|295,632
|1,413
|45,358
|伊朗
|2,182
|273,788
|237,788
|14,188
|巴基斯坦
|1,579
|263,496
|204,276
|5,568
|沙特阿拉伯
|0
|248,416
|194,218
|2,447
|意大利
|0
|244,216
|196,806
|35,042
|土耳其
|918
|218,717
|201,013
|5,475
|法國
|0
|211,943
|79,371
|30,155
|孟加拉
|2,459
|204,525
|111,642
|2,618
|德國
|138
|202,580
|187,800
|9,162
|哥倫比亞
|8,560
|190,700
|85,836
|6,516
|阿根廷
|3,223
|122,524
|52,607
|2,220
|美國疫情全球數據
|3,834,057
確診累積
+43,575(較上日)
|142,910
死亡個案
+487(較上日)
|1,775,450
治癒人數
+23,339(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|272
|433,314
|230,375
|32,552
|加利福尼亞州
|8,788
|382,968
|103,891
|7,704
|佛羅里達州
|0
|337,569
|37,410
|4,898
|德克薩斯州
|7,945
|330,501
|169,581
|4,007
|新澤西州
|132
|182,936
|98,780
|15,790
|伊利諾伊州
|1,276
|161,785
|138,510
|7,483
|亞利桑那州
|0
|141,265
|17,661
|2,730
|佐治亞州
|4,688
|139,880
|22,375
|3,169
|馬薩諸塞州
|359
|113,238
|95,390
|8,419
|賓夕法尼亞州
|295
|104,780
|76,183
|7,079
|中國大陸疫情全球數據
|83,660
確診累積
+16(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,780
治癒人數
+21(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|2
|1,659
|1,636
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,270
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|929
|788
|9
|山東
|1
|797
|785
|7
|香港疫情全球數據
|1,886
確診累積
+108(較上日)
|12
死亡個案
0(較上日)
|1,294
治癒人數
+20(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|黃大仙區
|0
|154
|15
|3
|中西區
|0
|131
|131
|0
|灣仔區
|0
|130
|123
|0
|油尖旺區
|0
|99
|89
|0
|沙田區
|0
|94
|66
|2
|東區
|0
|87
|81
|1
|西貢區
|0
|72
|50
|0
|觀塘區
|0
|71
|51
|0
|九龍城區
|0
|70
|55
|1
|南區
|0
|69
|69
|0
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫