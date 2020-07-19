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新型冠狀肺炎全球疫情（07月19日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2020/07/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月19日　時間19:00）
香港疫情全球數據
1,886
確診/疑似
+108(較上日)		 12
死亡個案
0(較上日)		 1,294
治癒人數
+20(較上日)
環球疫情全球數據
14,496,735
確診累積
+187,570(較上日)		 605,816
死亡個案
+4,724(較上日)		 8,776,459
治癒人數
+134,825(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 43,575 3,834,057 1,775,450 142,910
巴西 26,106 2,075,246 1,447,408 78,817
印度 22,850 1,078,782 677,856 26,838
俄羅斯 6,109 771,546 550,344 12,342
南非 13,285 350,879 182,230 4,948
秘魯 3,963 349,500 238,086 12,998
墨西哥 7,615 338,913 271,239 38,888
智利 2,307 328,846 299,449 8,445
西班牙 0 307,335 196,958 28,420
英國 828 295,632 1,413 45,358
伊朗 2,182 273,788 237,788 14,188
巴基斯坦 1,579 263,496 204,276 5,568
沙特阿拉伯 0 248,416 194,218 2,447
意大利 0 244,216 196,806 35,042
土耳其 918 218,717 201,013 5,475
法國 0 211,943 79,371 30,155
孟加拉 2,459 204,525 111,642 2,618
德國 138 202,580 187,800 9,162
哥倫比亞 8,560 190,700 85,836 6,516
阿根廷 3,223 122,524 52,607 2,220
美國疫情全球數據
3,834,057
確診累積
+43,575(較上日)		 142,910
死亡個案
+487(較上日)		 1,775,450
治癒人數
+23,339(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 272 433,314 230,375 32,552
加利福尼亞州 8,788 382,968 103,891 7,704
佛羅里達州 0 337,569 37,410 4,898
德克薩斯州 7,945 330,501 169,581 4,007
新澤西州 132 182,936 98,780 15,790
伊利諾伊州 1,276 161,785 138,510 7,483
亞利桑那州 0 141,265 17,661 2,730
佐治亞州 4,688 139,880 22,375 3,169
馬薩諸塞州 359 113,238 95,390 8,419
賓夕法尼亞州 295 104,780 76,183 7,079
中國大陸疫情全球數據
83,660
確診累積
+16(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,780
治癒人數
+21(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 2 1,659 1,636 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,270 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 929 788 9
山東 1 797 785 7
香港疫情全球數據
1,886
確診累積
+108(較上日)		 12
死亡個案
0(較上日)		 1,294
治癒人數
+20(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
黃大仙區 0 154 15 3
中西區 0 131 131 0
灣仔區 0 130 123 0
油尖旺區 0 99 89 0
沙田區 0 94 66 2
東區 0 87 81 1
西貢區 0 72 50 0
觀塘區 0 71 51 0
九龍城區 0 70 55 1
南區 0 69 69 0
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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