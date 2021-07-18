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新型冠狀肺炎全球疫情（07月18日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/07/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月18日　時間00:00）
香港疫情全球數據
11,958
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
190,810,418
確診累積
0(較上日)		 4,099,374
死亡個案
0(較上日)		 174,841,718
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 34,930,095 30,062,888 624,612
印度 0 31,085,080 30,239,521 413,305
巴西 0 19,308,109 17,951,699 540,500
俄羅斯 0 5,933,115 5,322,345 147,655
法國 0 5,906,448 5,656,992 111,641
土耳其 0 5,514,373 5,375,262 50,450
英國 0 5,386,340 4,390,942 128,917
阿根廷 0 4,737,213 4,363,105 101,158
哥倫比亞 0 4,601,335 4,353,957 115,333
意大利 0 4,284,332 4,112,977 127,864
西班牙 0 4,100,222 3,660,683 81,096
德國 0 3,750,295 3,638,800 91,882
伊朗 0 3,501,079 3,118,349 86,966
波蘭 0 2,881,355 2,652,951 75,212
印尼 0 2,832,755 2,232,394 72,489
墨西哥 0 2,642,068 2,074,145 236,015
烏克蘭 0 2,317,198 2,244,385 55,151
南非 0 2,269,179 2,009,456 66,385
秘魯 0 2,090,175 2,054,757 194,935
荷蘭 0 1,805,526 1,658,933 18,060
美國疫情全球數據
34,930,095
確診累積
0(較上日)		 624,612
死亡個案
0(較上日)		 30,062,888
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,856,595 2,080,810 64,088
德克薩斯州 0 3,036,350 2,916,834 52,958
佛羅里達州 0 2,443,671 2,258,458 38,356
紐約州 0 2,184,562 2,030,687 54,132
伊利諾伊州 0 1,399,946 1,361,650 25,820
賓夕法尼亞州 0 1,220,312 1,179,293 27,889
佐治亞州 0 1,145,976 1,069,047 21,558
俄亥俄州 0 1,116,322 1,088,034 20,437
新澤西州 0 1,027,954 987,410 26,531
北卡羅萊納州 0 1,022,876 998,668 13,523
中國大陸疫情全球數據
92,213
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,002
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,188 63,648 4,512
廣東 0 2,796 2,732 8
上海 0 2,266 2,190 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,392 1,334 1
河南 0 1,325 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 0 1,122 1,080 3
北京 0 1,079 1,063 9
湖南 0 1,068 1,050 4
香港疫情全球數據
11,958
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,178 1,156 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 864 822 40
九龍城區 0 804 783 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 649 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 555 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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