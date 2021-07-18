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【東京奧運】選手村首現確診 共15人感染
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月18日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|11,958
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|190,810,418
確診累積
0(較上日)
|4,099,374
死亡個案
0(較上日)
|174,841,718
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|34,930,095
|30,062,888
|624,612
|印度
|0
|31,085,080
|30,239,521
|413,305
|巴西
|0
|19,308,109
|17,951,699
|540,500
|俄羅斯
|0
|5,933,115
|5,322,345
|147,655
|法國
|0
|5,906,448
|5,656,992
|111,641
|土耳其
|0
|5,514,373
|5,375,262
|50,450
|英國
|0
|5,386,340
|4,390,942
|128,917
|阿根廷
|0
|4,737,213
|4,363,105
|101,158
|哥倫比亞
|0
|4,601,335
|4,353,957
|115,333
|意大利
|0
|4,284,332
|4,112,977
|127,864
|西班牙
|0
|4,100,222
|3,660,683
|81,096
|德國
|0
|3,750,295
|3,638,800
|91,882
|伊朗
|0
|3,501,079
|3,118,349
|86,966
|波蘭
|0
|2,881,355
|2,652,951
|75,212
|印尼
|0
|2,832,755
|2,232,394
|72,489
|墨西哥
|0
|2,642,068
|2,074,145
|236,015
|烏克蘭
|0
|2,317,198
|2,244,385
|55,151
|南非
|0
|2,269,179
|2,009,456
|66,385
|秘魯
|0
|2,090,175
|2,054,757
|194,935
|荷蘭
|0
|1,805,526
|1,658,933
|18,060
|美國疫情全球數據
|34,930,095
確診累積
0(較上日)
|624,612
死亡個案
0(較上日)
|30,062,888
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,856,595
|2,080,810
|64,088
|德克薩斯州
|0
|3,036,350
|2,916,834
|52,958
|佛羅里達州
|0
|2,443,671
|2,258,458
|38,356
|紐約州
|0
|2,184,562
|2,030,687
|54,132
|伊利諾伊州
|0
|1,399,946
|1,361,650
|25,820
|賓夕法尼亞州
|0
|1,220,312
|1,179,293
|27,889
|佐治亞州
|0
|1,145,976
|1,069,047
|21,558
|俄亥俄州
|0
|1,116,322
|1,088,034
|20,437
|新澤西州
|0
|1,027,954
|987,410
|26,531
|北卡羅萊納州
|0
|1,022,876
|998,668
|13,523
|中國大陸疫情全球數據
|92,213
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,002
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,188
|63,648
|4,512
|廣東
|0
|2,796
|2,732
|8
|上海
|0
|2,266
|2,190
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,392
|1,334
|1
|河南
|0
|1,325
|1,291
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|0
|1,122
|1,080
|3
|北京
|0
|1,079
|1,063
|9
|湖南
|0
|1,068
|1,050
|4
|香港疫情全球數據
|11,958
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,178
|1,156
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|864
|822
|40
|九龍城區
|0
|804
|783
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|662
|649
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|598
|6
|中西區
|0
|555
|551
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫