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【英國疫情】日增逾5.1萬確診 半年來首度
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月17日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|11,958
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|190,575,970
確診累積
+301,339(較上日)
|4,095,903
死亡個案
+5,128(較上日)
|174,677,208
治癒人數
+201,615(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|40,992
|34,929,856
|30,062,836
|624,606
|印度
|20,710
|31,063,987
|30,220,183
|413,123
|巴西
|45,591
|19,308,109
|17,951,699
|540,500
|俄羅斯
|0
|5,907,999
|5,300,908
|146,868
|法國
|10,935
|5,906,448
|5,656,992
|111,641
|土耳其
|6,918
|5,514,373
|5,375,262
|50,450
|英國
|20,874
|5,353,245
|4,385,308
|128,913
|阿根廷
|17,261
|4,737,213
|4,363,105
|101,158
|哥倫比亞
|17,893
|4,601,335
|4,353,957
|115,333
|意大利
|0
|4,281,214
|4,110,649
|127,851
|西班牙
|31,060
|4,100,222
|3,660,683
|81,096
|德國
|956
|3,749,944
|3,638,200
|91,878
|伊朗
|0
|3,485,940
|3,101,618
|86,791
|波蘭
|0
|2,881,241
|2,652,743
|75,205
|印尼
|0
|2,780,803
|2,204,491
|71,397
|墨西哥
|12,420
|2,642,068
|2,074,145
|236,015
|烏克蘭
|0
|2,316,081
|2,243,280
|55,124
|南非
|15,939
|2,269,179
|2,009,456
|66,385
|秘魯
|2,032
|2,090,175
|2,052,427
|194,935
|荷蘭
|71
|1,805,526
|1,657,869
|18,060
|美國疫情全球數據
|34,929,856
確診累積
+40,992(較上日)
|624,606
死亡個案
+366(較上日)
|30,062,836
治癒人數
+19,912(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,747
|3,856,595
|2,080,810
|64,088
|德克薩斯州
|4,276
|3,036,350
|2,916,834
|52,958
|佛羅里達州
|8,225
|2,443,671
|2,258,458
|38,356
|紐約州
|1,172
|2,184,562
|2,030,687
|54,132
|伊利諾伊州
|676
|1,399,946
|1,361,650
|25,820
|賓夕法尼亞州
|0
|1,220,312
|1,179,293
|27,889
|佐治亞州
|1,086
|1,145,976
|1,069,047
|21,558
|俄亥俄州
|533
|1,116,322
|1,088,034
|20,437
|新澤西州
|494
|1,027,954
|987,410
|26,531
|北卡羅萊納州
|1,023
|1,022,876
|998,668
|13,523
|中國大陸疫情全球數據
|92,213
確診累積
+30(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|87,039
治癒人數
+64(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,188
|63,648
|4,512
|廣東
|1
|2,796
|2,732
|8
|上海
|3
|2,266
|2,190
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|2
|1,392
|1,334
|1
|河南
|0
|1,325
|1,291
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|0
|1,122
|1,080
|3
|北京
|0
|1,079
|1,063
|9
|湖南
|5
|1,068
|1,050
|4
|香港疫情全球數據
|11,958
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,178
|1,156
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|864
|822
|40
|九龍城區
|0
|804
|783
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|662
|649
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|598
|6
|中西區
|0
|555
|551
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫