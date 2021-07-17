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新型冠狀肺炎全球疫情（07月17日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2021/07/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月17日　時間12:00）
香港疫情全球數據
11,958
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
190,575,970
確診累積
+301,339(較上日)		 4,095,903
死亡個案
+5,128(較上日)		 174,677,208
治癒人數
+201,615(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 40,992 34,929,856 30,062,836 624,606
印度 20,710 31,063,987 30,220,183 413,123
巴西 45,591 19,308,109 17,951,699 540,500
俄羅斯 0 5,907,999 5,300,908 146,868
法國 10,935 5,906,448 5,656,992 111,641
土耳其 6,918 5,514,373 5,375,262 50,450
英國 20,874 5,353,245 4,385,308 128,913
阿根廷 17,261 4,737,213 4,363,105 101,158
哥倫比亞 17,893 4,601,335 4,353,957 115,333
意大利 0 4,281,214 4,110,649 127,851
西班牙 31,060 4,100,222 3,660,683 81,096
德國 956 3,749,944 3,638,200 91,878
伊朗 0 3,485,940 3,101,618 86,791
波蘭 0 2,881,241 2,652,743 75,205
印尼 0 2,780,803 2,204,491 71,397
墨西哥 12,420 2,642,068 2,074,145 236,015
烏克蘭 0 2,316,081 2,243,280 55,124
南非 15,939 2,269,179 2,009,456 66,385
秘魯 2,032 2,090,175 2,052,427 194,935
荷蘭 71 1,805,526 1,657,869 18,060
美國疫情全球數據
34,929,856
確診累積
+40,992(較上日)		 624,606
死亡個案
+366(較上日)		 30,062,836
治癒人數
+19,912(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 4,747 3,856,595 2,080,810 64,088
德克薩斯州 4,276 3,036,350 2,916,834 52,958
佛羅里達州 8,225 2,443,671 2,258,458 38,356
紐約州 1,172 2,184,562 2,030,687 54,132
伊利諾伊州 676 1,399,946 1,361,650 25,820
賓夕法尼亞州 0 1,220,312 1,179,293 27,889
佐治亞州 1,086 1,145,976 1,069,047 21,558
俄亥俄州 533 1,116,322 1,088,034 20,437
新澤西州 494 1,027,954 987,410 26,531
北卡羅萊納州 1,023 1,022,876 998,668 13,523
中國大陸疫情全球數據
92,213
確診累積
+30(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 87,039
治癒人數
+64(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,188 63,648 4,512
廣東 1 2,796 2,732 8
上海 3 2,266 2,190 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 2 1,392 1,334 1
河南 0 1,325 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 0 1,122 1,080 3
北京 0 1,079 1,063 9
湖南 5 1,068 1,050 4
香港疫情全球數據
11,958
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,178 1,156 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 864 822 40
九龍城區 0 804 783 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 649 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 555 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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