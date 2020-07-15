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【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享）
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|1,589
確診/疑似
+19(較上日)
|10
死亡個案
+2(較上日)
|1,241
治癒人數
+12(較上日)
|環球疫情全球數據
|13,565,471
確診累積
+212,862(較上日)
|583,369
死亡個案
+5,743(較上日)
|8,070,211
治癒人數
+172,598(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|60,229
|3,549,734
|1,601,030
|139,516
|巴西
|44,766
|1,933,655
|1,328,535
|74,336
|印度
|23,542
|956,992
|604,624
|24,703
|俄羅斯
|6,422
|746,369
|523,249
|11,770
|秘魯
|3,744
|333,867
|223,261
|12,229
|智利
|0
|319,493
|289,220
|7,069
|墨西哥
|7,051
|311,486
|245,830
|36,327
|西班牙
|666
|303,699
|196,958
|28,409
|南非
|10,496
|298,292
|146,279
|4,346
|英國
|1,240
|292,931
|1,386
|45,053
|伊朗
|2,388
|264,561
|227,561
|13,410
|巴基斯坦
|2,165
|255,769
|172,810
|5,386
|意大利
|0
|243,344
|195,441
|34,984
|沙特阿拉伯
|2,671
|240,474
|183,048
|2,325
|土耳其
|992
|214,993
|196,720
|5,402
|法國
|1
|209,641
|78,722
|30,032
|德國
|310
|200,766
|186,000
|9,144
|孟加拉
|3,533
|193,590
|105,523
|2,457
|哥倫比亞
|5,621
|159,898
|68,806
|5,787
|加拿大
|292
|110,350
|73,713
|8,845
|美國疫情全球數據
|3,549,734
確診累積
+60,229(較上日)
|139,516
死亡個案
+1,070(較上日)
|1,601,030
治癒人數
+50,559(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|975
|429,278
|196,180
|32,462
|加利福尼亞州
|10,408
|346,445
|91,498
|7,252
|佛羅里達州
|9,194
|291,629
|33,760
|4,521
|德克薩斯州
|11,060
|285,772
|142,398
|3,471
|新澤西州
|407
|181,773
|85,520
|15,672
|伊利諾伊州
|707
|156,638
|116,231
|7,419
|亞利桑那州
|0
|128,097
|15,678
|2,337
|佐治亞州
|3,391
|123,963
|19,970
|3,054
|馬薩諸塞州
|303
|112,130
|94,347
|8,340
|賓夕法尼亞州
|982
|101,360
|74,436
|6,981
|中國大陸疫情全球數據
|83,611
確診累積
+6(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,695
治癒人數
+19(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,650
|1,636
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,270
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|929
|729
|9
|山東
|0
|793
|785
|7
|香港疫情全球數據
|1,589
確診累積
+19(較上日)
|10
死亡個案
+2(較上日)
|1,241
治癒人數
+12(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|中西區
|0
|131
|130
|0
|灣仔區
|0
|130
|122
|0
|黃大仙區
|2
|129
|15
|0
|油尖旺區
|0
|98
|89
|0
|沙田區
|1
|88
|63
|2
|東區
|0
|86
|81
|1
|南區
|0
|69
|69
|0
|觀塘區
|0
|67
|51
|0
|西貢區
|0
|65
|50
|0
|九龍城區
|0
|63
|55
|1
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫