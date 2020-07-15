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新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2020/07/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日　時間23:00）
香港疫情全球數據
1,589
確診/疑似
+19(較上日)		 10
死亡個案
+2(較上日)		 1,241
治癒人數
+12(較上日)
環球疫情全球數據
13,565,471
確診累積
+212,862(較上日)		 583,369
死亡個案
+5,743(較上日)		 8,070,211
治癒人數
+172,598(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 60,229 3,549,734 1,601,030 139,516
巴西 44,766 1,933,655 1,328,535 74,336
印度 23,542 956,992 604,624 24,703
俄羅斯 6,422 746,369 523,249 11,770
秘魯 3,744 333,867 223,261 12,229
智利 0 319,493 289,220 7,069
墨西哥 7,051 311,486 245,830 36,327
西班牙 666 303,699 196,958 28,409
南非 10,496 298,292 146,279 4,346
英國 1,240 292,931 1,386 45,053
伊朗 2,388 264,561 227,561 13,410
巴基斯坦 2,165 255,769 172,810 5,386
意大利 0 243,344 195,441 34,984
沙特阿拉伯 2,671 240,474 183,048 2,325
土耳其 992 214,993 196,720 5,402
法國 1 209,641 78,722 30,032
德國 310 200,766 186,000 9,144
孟加拉 3,533 193,590 105,523 2,457
哥倫比亞 5,621 159,898 68,806 5,787
加拿大 292 110,350 73,713 8,845
美國疫情全球數據
3,549,734
確診累積
+60,229(較上日)		 139,516
死亡個案
+1,070(較上日)		 1,601,030
治癒人數
+50,559(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 975 429,278 196,180 32,462
加利福尼亞州 10,408 346,445 91,498 7,252
佛羅里達州 9,194 291,629 33,760 4,521
德克薩斯州 11,060 285,772 142,398 3,471
新澤西州 407 181,773 85,520 15,672
伊利諾伊州 707 156,638 116,231 7,419
亞利桑那州 0 128,097 15,678 2,337
佐治亞州 3,391 123,963 19,970 3,054
馬薩諸塞州 303 112,130 94,347 8,340
賓夕法尼亞州 982 101,360 74,436 6,981
中國大陸疫情全球數據
83,611
確診累積
+6(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,695
治癒人數
+19(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,650 1,636 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,270 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 929 729 9
山東 0 793 785 7
香港疫情全球數據
1,589
確診累積
+19(較上日)		 10
死亡個案
+2(較上日)		 1,241
治癒人數
+12(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
中西區 0 131 130 0
灣仔區 0 130 122 0
黃大仙區 2 129 15 0
油尖旺區 0 98 89 0
沙田區 1 88 63 2
東區 0 86 81 1
南區 0 69 69 0
觀塘區 0 67 51 0
西貢區 0 65 50 0
九龍城區 0 63 55 1
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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