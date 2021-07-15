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【英國疫情】單日破4萬確診 創半年新高
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|11,956
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|189,481,093
確診累積
+354,995(較上日)
|4,079,502
死亡個案
+6,361(較上日)
|174,003,482
治癒人數
+272,511(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|40,137
|34,848,068
|30,021,643
|623,838
|印度
|6,541
|30,987,880
|30,143,850
|412,019
|巴西
|57,664
|19,209,729
|17,858,633
|537,498
|法國
|1,450
|5,884,395
|5,652,916
|111,609
|俄羅斯
|25,293
|5,882,295
|5,278,976
|146,069
|土耳其
|6,907
|5,500,151
|5,365,075
|50,367
|英國
|18,894
|5,252,655
|4,374,314
|128,797
|阿根廷
|19,697
|4,702,657
|4,326,403
|100,250
|哥倫比亞
|17,230
|4,565,372
|4,317,436
|114,337
|意大利
|0
|4,275,846
|4,106,315
|127,831
|西班牙
|26,390
|4,041,474
|3,654,790
|81,043
|德國
|1,037
|3,746,935
|3,637,400
|91,831
|伊朗
|0
|3,440,400
|3,069,943
|86,391
|波蘭
|105
|2,881,151
|2,652,655
|75,191
|印尼
|0
|2,670,046
|2,157,363
|69,210
|墨西哥
|12,116
|2,616,827
|2,061,595
|235,507
|烏克蘭
|623
|2,314,328
|2,241,754
|55,086
|南非
|17,489
|2,236,805
|1,970,516
|65,595
|秘魯
|2,316
|2,085,883
|2,047,805
|194,752
|荷蘭
|10,473
|1,783,082
|1,655,826
|18,055
|美國疫情全球數據
|34,848,068
確診累積
+40,137(較上日)
|623,838
死亡個案
+391(較上日)
|30,021,643
治癒人數
+23,992(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|2,893
|3,848,352
|2,079,900
|63,943
|德克薩斯州
|3,236
|3,026,762
|2,913,594
|52,891
|佛羅里達州
|6,425
|2,428,435
|2,253,793
|38,282
|紐約州
|969
|2,182,172
|2,024,404
|54,111
|伊利諾伊州
|742
|1,398,409
|1,360,998
|25,803
|賓夕法尼亞州
|244
|1,219,445
|1,178,479
|27,871
|佐治亞州
|1,890
|1,143,528
|1,066,082
|21,527
|俄亥俄州
|407
|1,115,242
|1,087,538
|20,411
|新澤西州
|365
|1,027,014
|986,385
|26,527
|北卡羅萊納州
|995
|1,020,833
|998,668
|13,512
|中國大陸疫情全球數據
|92,147
確診累積
+28(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,969
治癒人數
+23(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,188
|63,648
|4,512
|廣東
|12
|2,791
|2,721
|8
|上海
|0
|2,257
|2,185
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|2
|1,388
|1,334
|1
|河南
|0
|1,324
|1,291
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|1
|1,121
|1,076
|3
|北京
|0
|1,079
|1,063
|9
|湖南
|0
|1,063
|1,050
|4
|香港疫情全球數據
|11,956
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,178
|1,156
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|864
|822
|40
|九龍城區
|0
|804
|783
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|662
|649
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|598
|6
|中西區
|0
|555
|551
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫