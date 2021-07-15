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新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/07/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日　時間17:00）
香港疫情全球數據
11,956
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
189,481,093
確診累積
+354,995(較上日)		 4,079,502
死亡個案
+6,361(較上日)		 174,003,482
治癒人數
+272,511(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 40,137 34,848,068 30,021,643 623,838
印度 6,541 30,987,880 30,143,850 412,019
巴西 57,664 19,209,729 17,858,633 537,498
法國 1,450 5,884,395 5,652,916 111,609
俄羅斯 25,293 5,882,295 5,278,976 146,069
土耳其 6,907 5,500,151 5,365,075 50,367
英國 18,894 5,252,655 4,374,314 128,797
阿根廷 19,697 4,702,657 4,326,403 100,250
哥倫比亞 17,230 4,565,372 4,317,436 114,337
意大利 0 4,275,846 4,106,315 127,831
西班牙 26,390 4,041,474 3,654,790 81,043
德國 1,037 3,746,935 3,637,400 91,831
伊朗 0 3,440,400 3,069,943 86,391
波蘭 105 2,881,151 2,652,655 75,191
印尼 0 2,670,046 2,157,363 69,210
墨西哥 12,116 2,616,827 2,061,595 235,507
烏克蘭 623 2,314,328 2,241,754 55,086
南非 17,489 2,236,805 1,970,516 65,595
秘魯 2,316 2,085,883 2,047,805 194,752
荷蘭 10,473 1,783,082 1,655,826 18,055
美國疫情全球數據
34,848,068
確診累積
+40,137(較上日)		 623,838
死亡個案
+391(較上日)		 30,021,643
治癒人數
+23,992(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 2,893 3,848,352 2,079,900 63,943
德克薩斯州 3,236 3,026,762 2,913,594 52,891
佛羅里達州 6,425 2,428,435 2,253,793 38,282
紐約州 969 2,182,172 2,024,404 54,111
伊利諾伊州 742 1,398,409 1,360,998 25,803
賓夕法尼亞州 244 1,219,445 1,178,479 27,871
佐治亞州 1,890 1,143,528 1,066,082 21,527
俄亥俄州 407 1,115,242 1,087,538 20,411
新澤西州 365 1,027,014 986,385 26,527
北卡羅萊納州 995 1,020,833 998,668 13,512
中國大陸疫情全球數據
92,147
確診累積
+28(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,969
治癒人數
+23(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,188 63,648 4,512
廣東 12 2,791 2,721 8
上海 0 2,257 2,185 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 2 1,388 1,334 1
河南 0 1,324 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 1 1,121 1,076 3
北京 0 1,079 1,063 9
湖南 0 1,063 1,050 4
香港疫情全球數據
11,956
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,178 1,156 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 864 822 40
九龍城區 0 804 783 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 649 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 555 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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