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新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2021/07/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日　時間06:00）
香港疫情全球數據
11,956
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
189,323,440
確診累積
+197,342(較上日)		 4,076,048
死亡個案
+2,907(較上日)		 173,793,357
治癒人數
+62,386(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 25,470 34,833,401 30,013,084 623,702
印度 5,464 30,986,803 30,136,483 412,019
巴西 57,664 19,209,729 17,770,617 537,394
法國 1,450 5,884,395 5,652,922 111,609
俄羅斯 0 5,857,002 5,257,483 145,278
土耳其 6,907 5,500,151 5,365,075 50,367
英國 18,629 5,252,390 4,374,314 128,797
阿根廷 0 4,682,960 4,314,593 99,640
哥倫比亞 0 4,548,142 4,299,931 113,839
意大利 0 4,275,846 4,106,315 127,831
西班牙 26,390 4,041,474 3,654,790 81,043
德國 1,018 3,746,916 3,636,800 91,831
伊朗 0 3,440,400 3,069,943 86,391
波蘭 0 2,881,046 2,652,604 75,179
印尼 0 2,670,046 2,157,363 69,210
墨西哥 0 2,604,711 2,056,317 235,277
烏克蘭 0 2,313,705 2,241,165 55,066
南非 17,489 2,236,805 1,970,516 65,595
秘魯 0 2,083,567 2,047,805 194,606
荷蘭 10,426 1,783,035 1,655,827 18,055
美國疫情全球數據
34,833,401
確診累積
+25,470(較上日)		 623,702
死亡個案
+255(較上日)		 30,013,084
治癒人數
+15,433(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,845,459 2,080,496 63,918
德克薩斯州 1,909 3,025,435 2,912,852 52,886
佛羅里達州 6,425 2,428,435 2,253,793 38,282
紐約州 726 2,181,929 2,024,403 54,110
伊利諾伊州 742 1,398,409 1,360,998 25,803
賓夕法尼亞州 244 1,219,445 1,178,479 27,869
佐治亞州 1,890 1,143,528 1,066,082 21,527
俄亥俄州 407 1,115,242 1,087,538 20,411
新澤西州 365 1,027,014 986,385 26,527
北卡羅萊納州 995 1,020,833 998,668 13,512
中國大陸疫情全球數據
92,119
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,946
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,188 63,648 4,512
廣東 0 2,779 2,717 8
上海 0 2,257 2,178 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,386 1,334 1
河南 0 1,324 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 0 1,120 1,075 3
北京 0 1,079 1,063 9
湖南 0 1,063 1,049 4
香港疫情全球數據
11,956
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,178 1,156 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 864 822 40
九龍城區 0 804 783 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 649 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 555 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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