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【東京奧運】東京增逾1100確診 2個月來再破千
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|11,956
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|189,197,389
確診累積
+71,291(較上日)
|4,073,447
死亡個案
+306(較上日)
|173,746,457
治癒人數
+15,486(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|292
|34,808,223
|29,997,824
|623,457
|印度
|0
|30,981,339
|30,129,597
|411,928
|巴西
|0
|19,152,065
|17,770,617
|535,924
|法國
|1,450
|5,884,395
|5,650,915
|111,609
|俄羅斯
|0
|5,857,002
|5,257,483
|145,278
|土耳其
|0
|5,493,244
|5,360,012
|50,324
|英國
|18,629
|5,252,390
|4,374,314
|128,797
|阿根廷
|0
|4,682,960
|4,314,593
|99,640
|哥倫比亞
|0
|4,548,142
|4,299,931
|113,839
|意大利
|0
|4,275,846
|4,106,315
|127,831
|西班牙
|26,390
|4,041,474
|3,654,790
|81,043
|德國
|271
|3,746,169
|3,636,800
|91,810
|伊朗
|0
|3,440,400
|3,069,943
|86,391
|波蘭
|0
|2,881,046
|2,652,604
|75,179
|印尼
|0
|2,670,046
|2,157,363
|69,210
|墨西哥
|0
|2,604,711
|2,056,317
|235,277
|烏克蘭
|0
|2,313,705
|2,241,165
|55,066
|南非
|0
|2,219,316
|1,961,448
|65,142
|秘魯
|0
|2,083,567
|2,047,805
|194,606
|荷蘭
|10,426
|1,783,035
|1,655,827
|18,055
|美國疫情全球數據
|34,808,223
確診累積
+292(較上日)
|623,457
死亡個案
+10(較上日)
|29,997,824
治癒人數
+173(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,845,459
|2,080,496
|63,918
|德克薩斯州
|0
|3,023,526
|2,911,861
|52,862
|佛羅里達州
|0
|2,422,010
|2,251,365
|38,211
|紐約州
|0
|2,181,203
|2,020,290
|54,100
|伊利諾伊州
|0
|1,397,667
|1,360,654
|25,793
|賓夕法尼亞州
|0
|1,219,201
|1,178,214
|27,857
|佐治亞州
|0
|1,141,638
|1,064,793
|21,525
|俄亥俄州
|0
|1,114,835
|1,087,296
|20,411
|新澤西州
|0
|1,026,649
|985,828
|26,516
|北卡羅萊納州
|0
|1,019,838
|998,668
|13,503
|中國大陸疫情全球數據
|92,119
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,946
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,188
|63,648
|4,512
|廣東
|0
|2,779
|2,717
|8
|上海
|0
|2,257
|2,178
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,386
|1,334
|1
|河南
|0
|1,324
|1,291
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|0
|1,120
|1,075
|3
|北京
|0
|1,079
|1,063
|9
|湖南
|0
|1,063
|1,049
|4
|香港疫情全球數據
|11,956
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,178
|1,156
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|864
|822
|40
|九龍城區
|0
|804
|783
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|662
|649
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|598
|6
|中西區
|0
|555
|551
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫