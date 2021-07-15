  • 30°C
香港時間 : 2021715日 (四) 02:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2021/07/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日　時間02:00）
香港疫情全球數據
11,956
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
189,197,389
確診累積
+71,291(較上日)		 4,073,447
死亡個案
+306(較上日)		 173,746,457
治癒人數
+15,486(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 292 34,808,223 29,997,824 623,457
印度 0 30,981,339 30,129,597 411,928
巴西 0 19,152,065 17,770,617 535,924
法國 1,450 5,884,395 5,650,915 111,609
俄羅斯 0 5,857,002 5,257,483 145,278
土耳其 0 5,493,244 5,360,012 50,324
英國 18,629 5,252,390 4,374,314 128,797
阿根廷 0 4,682,960 4,314,593 99,640
哥倫比亞 0 4,548,142 4,299,931 113,839
意大利 0 4,275,846 4,106,315 127,831
西班牙 26,390 4,041,474 3,654,790 81,043
德國 271 3,746,169 3,636,800 91,810
伊朗 0 3,440,400 3,069,943 86,391
波蘭 0 2,881,046 2,652,604 75,179
印尼 0 2,670,046 2,157,363 69,210
墨西哥 0 2,604,711 2,056,317 235,277
烏克蘭 0 2,313,705 2,241,165 55,066
南非 0 2,219,316 1,961,448 65,142
秘魯 0 2,083,567 2,047,805 194,606
荷蘭 10,426 1,783,035 1,655,827 18,055
美國疫情全球數據
34,808,223
確診累積
+292(較上日)		 623,457
死亡個案
+10(較上日)		 29,997,824
治癒人數
+173(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,845,459 2,080,496 63,918
德克薩斯州 0 3,023,526 2,911,861 52,862
佛羅里達州 0 2,422,010 2,251,365 38,211
紐約州 0 2,181,203 2,020,290 54,100
伊利諾伊州 0 1,397,667 1,360,654 25,793
賓夕法尼亞州 0 1,219,201 1,178,214 27,857
佐治亞州 0 1,141,638 1,064,793 21,525
俄亥俄州 0 1,114,835 1,087,296 20,411
新澤西州 0 1,026,649 985,828 26,516
北卡羅萊納州 0 1,019,838 998,668 13,503
中國大陸疫情全球數據
92,119
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,946
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,188 63,648 4,512
廣東 0 2,779 2,717 8
上海 0 2,257 2,178 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,386 1,334 1
河南 0 1,324 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 0 1,120 1,075 3
北京 0 1,079 1,063 9
湖南 0 1,063 1,049 4
香港疫情全球數據
11,956
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,178 1,156 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 864 822 40
九龍城區 0 804 783 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 649 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 555 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【東京奧運】東京增逾1100確診 2個月來再破千
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】日增逾3.6萬確診 死亡人數創逾3個月新高
【英國疫情】日增逾3.6萬確診 死亡人數創逾3個月新高
新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間02:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間02:00）
【美國疫情】10醫護有打疫苗照中招 全感染Delta變種
【美國疫情】10醫護有打疫苗照中招 全感染Delta變種
英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴
英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴
世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡
世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡
【馬來西亞疫情】逾200員工確診 疫苗接種中心緊急關閉
【馬來西亞疫情】逾200員工確診 疫苗接種中心緊急關閉