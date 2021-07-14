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新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2021/07/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日　時間21:00）
香港疫情全球數據
11,956
確診/疑似
+3(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
189,025,321
確診累積
+475,452(較上日)		 4,072,150
死亡個案
+8,239(較上日)		 173,677,617
治癒人數
+388,204(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 40,901 34,807,853 29,997,595 623,440
印度 32,152 30,946,147 30,104,720 411,439
巴西 45,094 19,152,065 17,770,617 535,924
法國 6,818 5,882,945 5,650,915 111,597
俄羅斯 23,827 5,857,002 5,257,483 145,278
土耳其 6,285 5,493,244 5,360,012 50,324
英國 19,157 5,210,616 4,368,126 128,748
阿根廷 20,023 4,682,960 4,314,593 99,640
哥倫比亞 17,532 4,548,142 4,299,931 113,839
意大利 0 4,273,693 4,105,236 127,808
西班牙 43,960 4,015,084 3,652,580 81,033
德國 819 3,745,411 3,636,800 91,799
伊朗 23,371 3,440,400 3,069,943 86,391
波蘭 87 2,881,046 2,652,604 75,179
印尼 54,517 2,670,046 2,157,363 69,210
墨西哥 11,137 2,604,711 2,056,317 235,277
烏克蘭 1,043 2,313,705 2,241,165 55,066
南非 12,535 2,219,316 1,961,448 65,142
秘魯 2,010 2,083,567 2,047,805 194,606
荷蘭 44 1,772,609 1,654,975 18,054
美國疫情全球數據
34,807,853
確診累積
+40,901(較上日)		 623,440
死亡個案
+396(較上日)		 29,997,595
治癒人數
+31,965(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 4,763 3,845,459 2,080,496 63,918
德克薩斯州 3,884 3,023,526 2,911,861 52,862
佛羅里達州 15,283 2,422,010 2,251,365 38,211
紐約州 732 2,181,203 2,020,290 54,100
伊利諾伊州 578 1,397,667 1,360,654 25,793
賓夕法尼亞州 0 1,219,201 1,178,214 27,857
佐治亞州 502 1,141,638 1,064,793 21,525
俄亥俄州 344 1,114,835 1,087,296 20,411
新澤西州 363 1,026,649 985,828 26,516
北卡羅萊納州 540 1,019,838 998,668 13,503
中國大陸疫情全球數據
92,119
確診累積
+24(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,946
治癒人數
+13(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,188 63,648 4,512
廣東 2 2,779 2,717 8
上海 5 2,257 2,178 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,386 1,334 1
河南 0 1,324 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 1 1,120 1,075 3
北京 0 1,079 1,063 9
湖南 0 1,063 1,049 4
香港疫情全球數據
11,956
確診累積
+3(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,178 1,156 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 864 822 40
九龍城區 0 804 783 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 649 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 555 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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