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新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2021/07/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日　時間12:00）
香港疫情全球數據
11,952
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
188,340,075
確診累積
+217,649(較上日)		 4,059,684
死亡個案
+3,339(較上日)		 173,164,259
治癒人數
+247,995(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 32,760 34,766,404 29,965,464 623,029
印度 4,830 30,904,734 30,056,130 409,338
巴西 17,031 19,106,971 17,666,654 534,311
法國 642 5,875,979 5,648,649 111,543
俄羅斯 0 5,808,473 5,216,648 143,712
土耳其 5,404 5,486,959 5,354,850 50,278
英國 18,250 5,173,493 4,362,858 128,697
阿根廷 14,989 4,662,937 4,300,823 99,255
哥倫比亞 18,650 4,530,610 4,276,465 113,335
意大利 0 4,272,163 4,103,949 127,788
西班牙 33,932 3,971,124 3,648,438 81,020
德國 313 3,744,285 3,635,900 91,774
伊朗 0 3,394,279 3,041,541 86,041
波蘭 0 2,880,865 2,652,577 75,160
墨西哥 3,074 2,593,574 2,051,357 235,058
印尼 0 2,567,630 2,119,478 67,355
烏克蘭 0 2,311,690 2,238,603 54,981
南非 11,182 2,206,781 1,943,513 64,509
秘魯 780 2,081,557 2,042,675 194,488
荷蘭 0 1,764,734 1,653,937 18,050
美國疫情全球數據
34,766,404
確診累積
+32,760(較上日)		 623,029
死亡個案
+181(較上日)		 29,965,464
治癒人數
+34,619(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 4,541 3,840,696 2,079,507 63,902
德克薩斯州 1,298 3,019,642 2,910,180 52,830
佛羅里達州 0 2,406,727 2,240,417 38,157
紐約州 723 2,180,471 2,016,053 54,094
伊利諾伊州 1,592 1,397,089 1,360,254 25,784
賓夕法尼亞州 141 1,218,926 1,177,890 27,848
佐治亞州 1,740 1,141,136 1,063,905 21,499
俄亥俄州 224 1,114,491 1,087,067 20,380
新澤西州 215 1,026,286 985,388 26,509
北卡羅萊納州 1,863 1,019,298 998,668 13,499
中國大陸疫情全球數據
92,095
確診累積
+29(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,967
治癒人數
+48(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 1 68,188 63,648 4,512
廣東 3 2,777 2,708 8
上海 5 2,252 2,178 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,386 1,334 1
河南 3 1,324 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 1 1,119 1,074 3
北京 1 1,079 1,063 9
湖南 2 1,063 1,049 4
香港疫情全球數據
11,952
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,178 1,156 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 864 822 40
九龍城區 0 804 783 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 649 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 555 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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