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世衛警告「溝針」有風險 民眾勿自行決定
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|11,952
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|188,340,075
確診累積
+217,649(較上日)
|4,059,684
死亡個案
+3,339(較上日)
|173,164,259
治癒人數
+247,995(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|32,760
|34,766,404
|29,965,464
|623,029
|印度
|4,830
|30,904,734
|30,056,130
|409,338
|巴西
|17,031
|19,106,971
|17,666,654
|534,311
|法國
|642
|5,875,979
|5,648,649
|111,543
|俄羅斯
|0
|5,808,473
|5,216,648
|143,712
|土耳其
|5,404
|5,486,959
|5,354,850
|50,278
|英國
|18,250
|5,173,493
|4,362,858
|128,697
|阿根廷
|14,989
|4,662,937
|4,300,823
|99,255
|哥倫比亞
|18,650
|4,530,610
|4,276,465
|113,335
|意大利
|0
|4,272,163
|4,103,949
|127,788
|西班牙
|33,932
|3,971,124
|3,648,438
|81,020
|德國
|313
|3,744,285
|3,635,900
|91,774
|伊朗
|0
|3,394,279
|3,041,541
|86,041
|波蘭
|0
|2,880,865
|2,652,577
|75,160
|墨西哥
|3,074
|2,593,574
|2,051,357
|235,058
|印尼
|0
|2,567,630
|2,119,478
|67,355
|烏克蘭
|0
|2,311,690
|2,238,603
|54,981
|南非
|11,182
|2,206,781
|1,943,513
|64,509
|秘魯
|780
|2,081,557
|2,042,675
|194,488
|荷蘭
|0
|1,764,734
|1,653,937
|18,050
|美國疫情全球數據
|34,766,404
確診累積
+32,760(較上日)
|623,029
死亡個案
+181(較上日)
|29,965,464
治癒人數
+34,619(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,541
|3,840,696
|2,079,507
|63,902
|德克薩斯州
|1,298
|3,019,642
|2,910,180
|52,830
|佛羅里達州
|0
|2,406,727
|2,240,417
|38,157
|紐約州
|723
|2,180,471
|2,016,053
|54,094
|伊利諾伊州
|1,592
|1,397,089
|1,360,254
|25,784
|賓夕法尼亞州
|141
|1,218,926
|1,177,890
|27,848
|佐治亞州
|1,740
|1,141,136
|1,063,905
|21,499
|俄亥俄州
|224
|1,114,491
|1,087,067
|20,380
|新澤西州
|215
|1,026,286
|985,388
|26,509
|北卡羅萊納州
|1,863
|1,019,298
|998,668
|13,499
|中國大陸疫情全球數據
|92,095
確診累積
+29(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,967
治癒人數
+48(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68,188
|63,648
|4,512
|廣東
|3
|2,777
|2,708
|8
|上海
|5
|2,252
|2,178
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,386
|1,334
|1
|河南
|3
|1,324
|1,291
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|1
|1,119
|1,074
|3
|北京
|1
|1,079
|1,063
|9
|湖南
|2
|1,063
|1,049
|4
|香港疫情全球數據
|11,952
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,178
|1,156
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|864
|822
|40
|九龍城區
|0
|804
|783
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|662
|649
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|598
|6
|中西區
|0
|555
|551
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫