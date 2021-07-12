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新型冠狀肺炎全球疫情（07月12日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2021/07/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月12日　時間17:00）
香港疫情全球數據
11,952
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
187,945,135
確診累積
+210,054(較上日)		 4,054,023
死亡個案
+3,724(較上日)		 172,781,153
治癒人數
+236,875(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 6,494 34,732,753 29,930,845 622,845
印度 2,869 30,874,376 30,014,713 408,792
巴西 20,937 19,089,940 17,588,312 533,546
法國 4,256 5,874,719 5,646,473 111,515
俄羅斯 25,140 5,808,473 5,216,648 143,712
土耳其 5,261 5,481,555 5,349,344 50,229
英國 17,917 5,139,162 4,358,554 128,691
阿根廷 8,850 4,647,948 4,282,904 98,781
哥倫比亞 19,423 4,511,960 4,254,558 112,826
意大利 0 4,271,276 4,102,420 127,775
西班牙 0 3,937,192 3,635,907 81,003
德國 302 3,743,732 3,635,100 91,767
伊朗 0 3,373,450 3,025,911 85,859
波蘭 0 2,880,821 2,652,505 75,160
墨西哥 3,779 2,590,500 2,045,818 234,969
印尼 0 2,527,203 2,084,724 66,464
烏克蘭 174 2,311,199 2,238,495 54,971
南非 16,302 2,195,599 1,922,601 64,289
秘魯 1,962 2,080,777 2,042,675 194,387
荷蘭 10 1,756,293 1,652,733 18,049
美國疫情全球數據
34,732,753
確診累積
+6,494(較上日)		 622,845
死亡個案
+20(較上日)		 29,930,845
治癒人數
+9,275(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,636 3,836,155 2,078,500 63,879
德克薩斯州 422 3,018,344 2,909,153 52,819
佛羅里達州 0 2,406,727 2,240,417 38,157
紐約州 852 2,179,748 2,010,903 54,090
伊利諾伊州 0 1,395,497 1,359,326 25,755
賓夕法尼亞州 0 1,218,690 1,177,359 27,847
佐治亞州 0 1,139,396 1,059,685 21,526
俄亥俄州 231 1,114,267 1,086,904 20,380
新澤西州 283 1,026,071 984,749 26,505
北卡羅萊納州 0 1,017,435 994,472 13,483
中國大陸疫情全球數據
92,066
確診累積
+27(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,919
治癒人數
+14(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,187 63,648 4,512
廣東 3 2,774 2,704 8
上海 1 2,247 2,174 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,386 1,334 1
河南 1 1,321 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 2 1,118 1,072 3
北京 0 1,078 1,062 9
湖南 0 1,061 1,049 4
香港疫情全球數據
11,952
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,178 1,156 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 864 822 40
九龍城區 0 804 783 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 649 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 555 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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