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【歐國盃】堅尼稱有經驗球員應站出來 不應讓年輕沙卡操刀關鍵罰球
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月12日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|11,952
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|187,945,135
確診累積
+210,054(較上日)
|4,054,023
死亡個案
+3,724(較上日)
|172,781,153
治癒人數
+236,875(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|6,494
|34,732,753
|29,930,845
|622,845
|印度
|2,869
|30,874,376
|30,014,713
|408,792
|巴西
|20,937
|19,089,940
|17,588,312
|533,546
|法國
|4,256
|5,874,719
|5,646,473
|111,515
|俄羅斯
|25,140
|5,808,473
|5,216,648
|143,712
|土耳其
|5,261
|5,481,555
|5,349,344
|50,229
|英國
|17,917
|5,139,162
|4,358,554
|128,691
|阿根廷
|8,850
|4,647,948
|4,282,904
|98,781
|哥倫比亞
|19,423
|4,511,960
|4,254,558
|112,826
|意大利
|0
|4,271,276
|4,102,420
|127,775
|西班牙
|0
|3,937,192
|3,635,907
|81,003
|德國
|302
|3,743,732
|3,635,100
|91,767
|伊朗
|0
|3,373,450
|3,025,911
|85,859
|波蘭
|0
|2,880,821
|2,652,505
|75,160
|墨西哥
|3,779
|2,590,500
|2,045,818
|234,969
|印尼
|0
|2,527,203
|2,084,724
|66,464
|烏克蘭
|174
|2,311,199
|2,238,495
|54,971
|南非
|16,302
|2,195,599
|1,922,601
|64,289
|秘魯
|1,962
|2,080,777
|2,042,675
|194,387
|荷蘭
|10
|1,756,293
|1,652,733
|18,049
|美國疫情全球數據
|34,732,753
確診累積
+6,494(較上日)
|622,845
死亡個案
+20(較上日)
|29,930,845
治癒人數
+9,275(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,636
|3,836,155
|2,078,500
|63,879
|德克薩斯州
|422
|3,018,344
|2,909,153
|52,819
|佛羅里達州
|0
|2,406,727
|2,240,417
|38,157
|紐約州
|852
|2,179,748
|2,010,903
|54,090
|伊利諾伊州
|0
|1,395,497
|1,359,326
|25,755
|賓夕法尼亞州
|0
|1,218,690
|1,177,359
|27,847
|佐治亞州
|0
|1,139,396
|1,059,685
|21,526
|俄亥俄州
|231
|1,114,267
|1,086,904
|20,380
|新澤西州
|283
|1,026,071
|984,749
|26,505
|北卡羅萊納州
|0
|1,017,435
|994,472
|13,483
|中國大陸疫情全球數據
|92,066
確診累積
+27(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,919
治癒人數
+14(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,187
|63,648
|4,512
|廣東
|3
|2,774
|2,704
|8
|上海
|1
|2,247
|2,174
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,386
|1,334
|1
|河南
|1
|1,321
|1,291
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|2
|1,118
|1,072
|3
|北京
|0
|1,078
|1,062
|9
|湖南
|0
|1,061
|1,049
|4
|香港疫情全球數據
|11,952
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,178
|1,156
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|864
|822
|40
|九龍城區
|0
|804
|783
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|662
|649
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|598
|6
|中西區
|0
|555
|551
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫