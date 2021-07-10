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新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2021/07/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日　時間05:00）
香港疫情全球數據
11,950
確診/疑似
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
186,953,498
確診累積
+133,706(較上日)		 4,035,790
死亡個案
+2,122(較上日)		 171,483,553
治癒人數
+81,100(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 21,100 34,698,762 29,496,263 622,525
印度 17,201 30,791,262 29,922,449 407,132
巴西 0 18,962,786 17,422,854 530,344
法國 4,377 5,865,767 5,644,212 111,492
俄羅斯 0 5,733,218 5,165,087 141,501
土耳其 5,670 5,470,764 5,338,885 50,155
英國 17,520 5,075,613 4,352,069 128,630
阿根廷 0 4,613,019 4,226,694 97,904
哥倫比亞 0 4,450,086 4,172,018 111,155
意大利 0 4,268,491 4,099,339 127,756
西班牙 21,879 3,937,192 3,635,907 81,003
德國 481 3,742,011 3,633,300 91,722
伊朗 0 3,344,122 2,995,195 85,543
波蘭 0 2,880,670 2,652,409 75,152
墨西哥 0 2,567,821 2,031,875 234,458
印尼 0 2,455,912 2,023,548 64,631
烏克蘭 0 2,309,264 2,236,488 54,917
南非 22,441 2,157,687 1,884,170 63,873
秘魯 0 2,074,186 2,035,017 193,909
荷蘭 0 1,736,632 1,649,798 18,048
美國疫情全球數據
34,698,762
確診累積
+21,100(較上日)		 622,525
死亡個案
+300(較上日)		 29,496,263
治癒人數
+14,828(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,830,304 2,077,921 63,809
德克薩斯州 1,102 3,015,187 2,906,088 52,782
佛羅里達州 8,751 2,400,937 2,237,268 38,132
紐約州 735 2,177,738 2,001,204 54,074
伊利諾伊州 645 1,395,497 1,359,326 25,755
賓夕法尼亞州 0 1,218,333 1,177,359 27,837
佐治亞州 904 1,139,396 1,059,685 21,526
俄亥俄州 354 1,113,737 1,086,484 20,380
新澤西州 398 1,025,477 984,156 26,496
北卡羅萊納州 543 1,017,435 994,472 13,483
中國大陸疫情全球數據
91,989
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,873
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,187 63,648 4,512
廣東 0 2,769 2,686 8
上海 0 2,237 2,166 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,386 1,334 1
河南 0 1,320 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 0 1,111 1,070 3
北京 0 1,078 1,061 9
湖南 0 1,061 1,047 4
香港疫情全球數據
11,950
確診累積
0(較上日)		 212
死亡個案
0(較上日)		 11,648
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,178 1,156 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 864 822 40
九龍城區 0 804 783 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 649 12
元朗區 0 633 625 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 555 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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