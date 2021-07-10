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英女王強調 英中關係十分重要
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|11,950
確診/疑似
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|186,953,498
確診累積
+133,706(較上日)
|4,035,790
死亡個案
+2,122(較上日)
|171,483,553
治癒人數
+81,100(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|21,100
|34,698,762
|29,496,263
|622,525
|印度
|17,201
|30,791,262
|29,922,449
|407,132
|巴西
|0
|18,962,786
|17,422,854
|530,344
|法國
|4,377
|5,865,767
|5,644,212
|111,492
|俄羅斯
|0
|5,733,218
|5,165,087
|141,501
|土耳其
|5,670
|5,470,764
|5,338,885
|50,155
|英國
|17,520
|5,075,613
|4,352,069
|128,630
|阿根廷
|0
|4,613,019
|4,226,694
|97,904
|哥倫比亞
|0
|4,450,086
|4,172,018
|111,155
|意大利
|0
|4,268,491
|4,099,339
|127,756
|西班牙
|21,879
|3,937,192
|3,635,907
|81,003
|德國
|481
|3,742,011
|3,633,300
|91,722
|伊朗
|0
|3,344,122
|2,995,195
|85,543
|波蘭
|0
|2,880,670
|2,652,409
|75,152
|墨西哥
|0
|2,567,821
|2,031,875
|234,458
|印尼
|0
|2,455,912
|2,023,548
|64,631
|烏克蘭
|0
|2,309,264
|2,236,488
|54,917
|南非
|22,441
|2,157,687
|1,884,170
|63,873
|秘魯
|0
|2,074,186
|2,035,017
|193,909
|荷蘭
|0
|1,736,632
|1,649,798
|18,048
|美國疫情全球數據
|34,698,762
確診累積
+21,100(較上日)
|622,525
死亡個案
+300(較上日)
|29,496,263
治癒人數
+14,828(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,830,304
|2,077,921
|63,809
|德克薩斯州
|1,102
|3,015,187
|2,906,088
|52,782
|佛羅里達州
|8,751
|2,400,937
|2,237,268
|38,132
|紐約州
|735
|2,177,738
|2,001,204
|54,074
|伊利諾伊州
|645
|1,395,497
|1,359,326
|25,755
|賓夕法尼亞州
|0
|1,218,333
|1,177,359
|27,837
|佐治亞州
|904
|1,139,396
|1,059,685
|21,526
|俄亥俄州
|354
|1,113,737
|1,086,484
|20,380
|新澤西州
|398
|1,025,477
|984,156
|26,496
|北卡羅萊納州
|543
|1,017,435
|994,472
|13,483
|中國大陸疫情全球數據
|91,989
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,873
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,187
|63,648
|4,512
|廣東
|0
|2,769
|2,686
|8
|上海
|0
|2,237
|2,166
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,386
|1,334
|1
|河南
|0
|1,320
|1,291
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|0
|1,111
|1,070
|3
|北京
|0
|1,078
|1,061
|9
|湖南
|0
|1,061
|1,047
|4
|香港疫情全球數據
|11,950
確診累積
0(較上日)
|212
死亡個案
0(較上日)
|11,648
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,178
|1,156
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|864
|822
|40
|九龍城區
|0
|804
|783
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|662
|649
|12
|元朗區
|0
|633
|625
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|598
|6
|中西區
|0
|555
|551
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫