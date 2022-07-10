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【安倍晉三身亡】現場安保受質疑 大批民眾獻花哀悼（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1,268,062
確診/疑似
0(較上日)
|9,410
死亡個案
0(較上日)
|64,080
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|560,079,368
確診累積
+392(較上日)
|6,373,364
死亡個案
0(較上日)
|530,215,343
治癒人數
+269(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|90,273,079
|85,739,028
|1,045,740
|印度
|0
|43,604,394
|42,953,980
|525,386
|巴西
|0
|32,833,596
|31,119,463
|673,400
|法國
|0
|32,115,604
|29,979,781
|150,017
|德國
|0
|29,022,265
|27,165,100
|141,862
|美國疫情全球數據
|90,273,079
確診累積
0(較上日)
|1,045,740
死亡個案
0(較上日)
|85,739,028
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|10,277,797
|9,427,454
|92,861
|德克薩斯州
|0
|7,251,464
|6,892,346
|89,278
|佛羅里達州
|0
|6,605,416
|6,214,758
|76,193
|紐約州
|0
|5,828,822
|5,691,820
|70,302
|伊利諾伊州
|0
|3,462,948
|3,286,903
|38,660
|中國大陸疫情全球數據
|226,509
確診累積
0(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|220,345
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,403
|63,888
|4,512
|上海
|0
|63,378
|62,644
|595
|吉林
|0
|40,293
|40,167
|5
|廣東
|0
|7,538
|7,410
|8
|北京
|0
|3,705
|3,669
|9
|香港疫情全球數據
|1,268,062
確診累積
0(較上日)
|9,410
死亡個案
0(較上日)
|64,080
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫