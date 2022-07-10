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新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2022/07/10

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新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1,268,062
確診/疑似
0(較上日)		 9,410
死亡個案
0(較上日)		 64,080
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
560,079,368
確診累積
+392(較上日)		 6,373,364
死亡個案
0(較上日)		 530,215,343
治癒人數
+269(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 90,273,079 85,739,028 1,045,740
印度 0 43,604,394 42,953,980 525,386
巴西 0 32,833,596 31,119,463 673,400
法國 0 32,115,604 29,979,781 150,017
德國 0 29,022,265 27,165,100 141,862
美國疫情全球數據
90,273,079
確診累積
0(較上日)		 1,045,740
死亡個案
0(較上日)		 85,739,028
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 10,277,797 9,427,454 92,861
德克薩斯州 0 7,251,464 6,892,346 89,278
佛羅里達州 0 6,605,416 6,214,758 76,193
紐約州 0 5,828,822 5,691,820 70,302
伊利諾伊州 0 3,462,948 3,286,903 38,660
中國大陸疫情全球數據
226,509
確診累積
0(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 220,345
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,403 63,888 4,512
上海 0 63,378 62,644 595
吉林 0 40,293 40,167 5
廣東 0 7,538 7,410 8
北京 0 3,705 3,669 9
香港疫情全球數據
1,268,062
確診累積
0(較上日)		 9,410
死亡個案
0(較上日)		 64,080
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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