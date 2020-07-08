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新冠肺炎或損害輕症患者腦部 引起中風等併發症
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|1,324
確診/疑似
+24(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,167
治癒人數
+6(較上日)
|環球疫情全球數據
|12,019,337
確診累積
+159,538(較上日)
|547,447
死亡個案
+4,423(較上日)
|6,967,663
治癒人數
+125,100(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|41,991
|3,097,574
|1,355,081
|134,011
|巴西
|46,372
|1,674,655
|1,117,922
|66,868
|印度
|6,493
|746,139
|458,489
|20,683
|俄羅斯
|6,562
|700,792
|472,511
|10,667
|秘魯
|3,575
|309,278
|200,938
|10,952
|智利
|0
|301,019
|268,251
|6,434
|西班牙
|341
|299,210
|196,958
|28,392
|英國
|589
|287,880
|1,375
|44,476
|墨西哥
|6,258
|268,008
|209,437
|32,014
|伊朗
|0
|245,688
|207,000
|11,931
|意大利
|0
|241,956
|192,815
|34,899
|巴基斯坦
|2,980
|237,489
|140,965
|4,922
|沙特阿拉伯
|0
|217,108
|154,839
|2,017
|南非
|10,134
|215,855
|102,299
|3,502
|土耳其
|1,053
|207,897
|185,292
|5,260
|法國
|475
|206,072
|77,780
|29,936
|德國
|173
|198,407
|183,041
|9,103
|孟加拉
|3,489
|172,134
|80,838
|2,197
|哥倫比亞
|4,213
|124,494
|51,861
|4,452
|加拿大
|208
|108,023
|71,418
|8,765
|美國疫情全球數據
|3,097,574
確診累積
+41,991(較上日)
|134,011
死亡個案
+721(較上日)
|1,355,081
治癒人數
+28,412(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|642
|423,493
|129,382
|32,292
|加利福尼亞州
|10,081
|287,514
|77,245
|6,563
|德克薩斯州
|9,414
|219,420
|108,485
|2,823
|佛羅里達州
|0
|213,794
|29,425
|3,841
|新澤西州
|0
|177,214
|63,712
|15,365
|伊利諾伊州
|587
|149,574
|113,943
|7,273
|馬薩諸塞州
|201
|110,338
|93,157
|8,213
|亞利桑那州
|0
|105,094
|12,260
|1,927
|佐治亞州
|3,411
|100,475
|14,697
|2,901
|賓夕法尼亞州
|799
|95,986
|70,437
|6,841
|中國大陸疫情全球數據
|83,572
確診累積
+7(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,549
治癒人數
+15(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|1
|1,645
|1,631
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|929
|613
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫