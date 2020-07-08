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新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/07/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日　時間14:00）
香港疫情全球數據
1,300
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,161
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
11,999,281
確診累積
+139,482(較上日)		 547,059
死亡個案
+4,035(較上日)		 6,949,214
治癒人數
+106,651(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 41,733 3,097,316 1,354,863 134,007
巴西 46,372 1,674,655 1,117,922 66,868
印度 4,360 744,006 457,058 20,653
俄羅斯 0 694,230 463,880 10,494
秘魯 3,575 309,278 200,938 10,952
智利 0 301,019 268,251 6,434
西班牙 341 299,210 196,958 28,392
英國 583 287,874 1,375 44,476
墨西哥 6,258 268,008 209,437 32,014
伊朗 0 245,688 207,000 11,931
意大利 0 241,956 192,815 34,899
巴基斯坦 2,980 237,489 140,965 4,922
沙特阿拉伯 0 217,108 154,839 2,017
南非 10,134 215,855 102,299 3,502
土耳其 1,053 207,897 185,292 5,260
法國 475 206,072 77,780 29,936
德國 121 198,355 182,700 9,103
孟加拉 0 168,645 78,102 2,151
哥倫比亞 4,213 124,494 51,861 4,452
加拿大 208 108,023 71,418 8,765
美國疫情全球數據
3,097,316
確診累積
+41,733(較上日)		 134,007
死亡個案
+717(較上日)		 1,354,863
治癒人數
+28,194(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 642 423,493 129,382 32,292
加利福尼亞州 10,081 287,514 77,245 6,563
德克薩斯州 9,414 219,420 108,485 2,823
佛羅里達州 0 213,794 29,425 3,841
新澤西州 0 177,214 63,712 15,365
伊利諾伊州 587 149,574 113,943 7,273
馬薩諸塞州 201 110,338 93,157 8,213
亞利桑那州 0 105,094 12,260 1,927
佐治亞州 3,411 100,475 14,697 2,901
賓夕法尼亞州 799 95,986 70,437 6,841
中國大陸疫情全球數據
83,572
確診累積
+7(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,548
治癒人數
+14(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 1 1,645 1,631 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 929 613 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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