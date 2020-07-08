  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 11:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2020/07/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日　時間11:00）
香港疫情全球數據
1,300
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,161
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
11,992,486
確診累積
+132,687(較上日)		 546,894
死亡個案
+3,870(較上日)		 6,941,966
治癒人數
+99,403(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 41,505 3,097,088 1,354,863 133,979
巴西 46,372 1,674,655 1,117,922 66,868
印度 3,835 743,481 457,058 20,653
俄羅斯 0 694,230 463,880 10,494
秘魯 3,575 309,278 200,938 10,952
智利 0 301,019 268,251 6,434
西班牙 341 299,210 196,958 28,392
英國 583 287,874 1,375 44,476
墨西哥 6,258 268,008 209,437 32,014
伊朗 0 245,688 207,000 11,931
意大利 0 241,956 192,815 34,899
巴基斯坦 0 234,509 134,957 4,839
沙特阿拉伯 0 217,108 154,839 2,017
南非 10,134 215,855 102,299 3,502
土耳其 1,053 207,897 185,292 5,260
法國 475 206,072 77,780 29,936
德國 121 198,355 182,700 9,103
孟加拉 0 168,645 78,102 2,151
哥倫比亞 4,213 124,494 51,861 4,452
加拿大 208 108,023 71,418 8,765
美國疫情全球數據
3,097,088
確診累積
+41,505(較上日)		 133,979
死亡個案
+689(較上日)		 1,354,863
治癒人數
+28,194(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 642 423,493 129,382 32,292
加利福尼亞州 10,081 287,514 77,245 6,563
德克薩斯州 9,414 219,420 108,485 2,823
佛羅里達州 0 213,794 29,425 3,841
新澤西州 0 177,214 63,712 15,352
伊利諾伊州 587 149,574 113,943 7,273
馬薩諸塞州 201 110,338 93,157 8,213
亞利桑那州 0 105,094 12,260 1,927
佐治亞州 3,406 100,470 14,697 2,899
賓夕法尼亞州 799 95,986 70,437 6,841
中國大陸疫情全球數據
83,572
確診累積
+7(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,548
治癒人數
+14(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 1 1,645 1,631 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 929 613 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

蓬佩奧瞄準聯繫匯率打擊港元 遭特朗普政府內部反對

下一篇文章

前俄國記者被控任北約間諜 最高可被判監20年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】白宮：美國為全球抗疫領袖
【美國疫情】白宮：美國為全球抗疫領袖
【巴西疫情】巴西總統確診新冠肺炎 輕視疫情稱屬小感冒
【巴西疫情】巴西總統確診新冠肺炎 輕視疫情稱屬小感冒
新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日 時間11:00）
【BNO】移民褫奪中國籍？「視乎英國實際行動」反制
【BNO】移民褫奪中國籍？「視乎英國實際行動」反制
【港區國安法】英國制裁侵人權者 外相不排除制裁林鄭
【港區國安法】英國制裁侵人權者 外相不排除制裁林鄭
震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國
震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國