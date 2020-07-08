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新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/07/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日　時間04:00）
香港疫情全球數據
1,300
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,161
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
11,900,097
確診累積
+40,298(較上日)		 544,174
死亡個案
+1,150(較上日)		 6,862,856
治癒人數
+20,293(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 15,294 3,070,877 1,340,047 133,601
巴西 15,256 1,643,539 1,072,229 66,093
印度 3,835 743,481 457,045 20,653
俄羅斯 0 694,230 463,880 10,494
秘魯 0 305,703 197,619 10,772
智利 0 301,019 268,251 6,434
西班牙 341 299,210 196,958 28,392
英國 581 287,872 1,375 44,476
墨西哥 0 261,750 204,826 31,119
伊朗 0 245,688 207,000 11,931
意大利 0 241,956 192,815 34,899
巴基斯坦 0 234,509 134,957 4,839
沙特阿拉伯 0 217,108 154,839 2,017
土耳其 1,053 207,897 185,292 5,260
法國 475 206,072 77,780 29,936
南非 0 205,721 97,848 3,310
德國 76 198,310 182,700 9,097
孟加拉 0 168,645 78,102 2,151
哥倫比亞 150 120,431 50,370 4,452
加拿大 69 107,884 71,288 8,761
美國疫情全球數據
3,070,877
確診累積
+15,294(較上日)		 133,601
死亡個案
+311(較上日)		 1,340,047
治癒人數
+13,378(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 504 423,355 129,382 32,288
加利福尼亞州 341 277,774 73,329 6,464
佛羅里達州 0 213,794 29,425 3,841
德克薩斯州 0 210,006 104,053 2,738
新澤西州 0 177,053 63,712 15,344
伊利諾伊州 0 148,987 113,364 7,236
馬薩諸塞州 0 110,137 93,157 8,198
亞利桑那州 0 105,094 11,836 1,927
佐治亞州 3,406 100,470 14,697 2,899
賓夕法尼亞州 292 95,479 70,437 6,834
中國大陸疫情全球數據
83,565
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,534
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,644 1,631 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 929 600 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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