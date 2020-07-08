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美媒民調指55%受訪國民 不滿特朗普處理疫情手法
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1,300
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,161
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|11,900,097
確診累積
+40,298(較上日)
|544,174
死亡個案
+1,150(較上日)
|6,862,856
治癒人數
+20,293(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|15,294
|3,070,877
|1,340,047
|133,601
|巴西
|15,256
|1,643,539
|1,072,229
|66,093
|印度
|3,835
|743,481
|457,045
|20,653
|俄羅斯
|0
|694,230
|463,880
|10,494
|秘魯
|0
|305,703
|197,619
|10,772
|智利
|0
|301,019
|268,251
|6,434
|西班牙
|341
|299,210
|196,958
|28,392
|英國
|581
|287,872
|1,375
|44,476
|墨西哥
|0
|261,750
|204,826
|31,119
|伊朗
|0
|245,688
|207,000
|11,931
|意大利
|0
|241,956
|192,815
|34,899
|巴基斯坦
|0
|234,509
|134,957
|4,839
|沙特阿拉伯
|0
|217,108
|154,839
|2,017
|土耳其
|1,053
|207,897
|185,292
|5,260
|法國
|475
|206,072
|77,780
|29,936
|南非
|0
|205,721
|97,848
|3,310
|德國
|76
|198,310
|182,700
|9,097
|孟加拉
|0
|168,645
|78,102
|2,151
|哥倫比亞
|150
|120,431
|50,370
|4,452
|加拿大
|69
|107,884
|71,288
|8,761
|美國疫情全球數據
|3,070,877
確診累積
+15,294(較上日)
|133,601
死亡個案
+311(較上日)
|1,340,047
治癒人數
+13,378(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|504
|423,355
|129,382
|32,288
|加利福尼亞州
|341
|277,774
|73,329
|6,464
|佛羅里達州
|0
|213,794
|29,425
|3,841
|德克薩斯州
|0
|210,006
|104,053
|2,738
|新澤西州
|0
|177,053
|63,712
|15,344
|伊利諾伊州
|0
|148,987
|113,364
|7,236
|馬薩諸塞州
|0
|110,137
|93,157
|8,198
|亞利桑那州
|0
|105,094
|11,836
|1,927
|佐治亞州
|3,406
|100,470
|14,697
|2,899
|賓夕法尼亞州
|292
|95,479
|70,437
|6,834
|中國大陸疫情全球數據
|83,565
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,534
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,644
|1,631
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|929
|600
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫