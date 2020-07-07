上一篇文章
【港區國安法】微軟、Zoom跟隊 暫拒港府索用戶數據
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|1,300
確診/疑似
+14(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,161
治癒人數
+4(較上日)
|環球疫情全球數據
|11,823,651
確診累積
+147,217(較上日)
|542,092
死亡個案
+3,554(較上日)
|6,821,543
治癒人數
+136,061(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|41,209
|3,042,015
|1,325,620
|133,082
|巴西
|23,698
|1,628,283
|1,072,229
|65,631
|印度
|9,180
|723,195
|441,733
|20,201
|俄羅斯
|6,368
|694,230
|463,880
|10,494
|秘魯
|2,985
|305,703
|197,619
|10,772
|西班牙
|1,244
|298,869
|196,958
|28,388
|智利
|0
|298,557
|264,378
|6,384
|英國
|1
|287,291
|1,375
|44,321
|墨西哥
|4,902
|261,750
|204,826
|31,119
|伊朗
|2,637
|245,688
|207,000
|11,931
|意大利
|0
|241,819
|192,241
|34,869
|巴基斯坦
|2,691
|234,509
|134,957
|4,839
|沙特阿拉伯
|3,392
|217,108
|154,839
|2,017
|土耳其
|1,086
|206,844
|182,995
|5,241
|南非
|8,971
|205,721
|97,848
|3,310
|法國
|1,375
|205,597
|77,444
|29,923
|德國
|159
|198,111
|182,700
|9,093
|孟加拉
|3,027
|168,645
|78,102
|2,151
|哥倫比亞
|3,171
|120,281
|50,370
|4,305
|加拿大
|407
|107,815
|71,141
|8,748
|美國疫情全球數據
|3,042,015
確診累積
+41,209(較上日)
|133,082
死亡個案
+374(較上日)
|1,325,620
治癒人數
+33,569(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|583
|422,851
|122,486
|32,267
|加利福尼亞州
|12,601
|277,433
|73,329
|6,459
|德克薩斯州
|9,054
|210,006
|104,053
|2,738
|佛羅里達州
|0
|206,447
|28,404
|3,778
|新澤西州
|417
|177,384
|61,169
|15,316
|伊利諾伊州
|614
|148,987
|113,364
|7,236
|馬薩諸塞州
|163
|110,137
|93,157
|8,198
|亞利桑那州
|14
|101,455
|11,836
|1,829
|佐治亞州
|1,548
|97,064
|14,015
|2,878
|賓夕法尼亞州
|750
|95,187
|70,437
|6,805
|中國大陸疫情全球數據
|83,565
確診累積
+8(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,534
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|1
|1,644
|1,631
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|929
|600
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫