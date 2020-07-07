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新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2020/07/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日　時間19:00）
香港疫情全球數據
1,300
確診/疑似
+14(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,161
治癒人數
+4(較上日)
環球疫情全球數據
11,813,588
確診累積
+137,154(較上日)		 541,820
死亡個案
+3,282(較上日)		 6,810,658
治癒人數
+125,176(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 40,388 3,041,194 1,325,516 133,035
巴西 21,486 1,626,071 1,072,229 65,556
印度 7,992 722,007 440,287 20,185
俄羅斯 6,368 694,230 463,880 10,494
秘魯 2,985 305,703 197,619 10,772
西班牙 1,244 298,869 196,958 28,388
智利 0 298,557 264,378 6,384
英國 1 287,291 1,375 44,321
墨西哥 4,902 261,750 204,826 31,119
伊朗 2,637 245,688 207,000 11,931
意大利 0 241,819 192,241 34,869
巴基斯坦 2,691 234,509 134,957 4,839
沙特阿拉伯 0 213,716 149,634 1,968
土耳其 1,086 206,844 182,995 5,241
南非 8,971 205,721 97,848 3,310
法國 1,375 205,597 77,444 29,923
德國 127 198,079 182,700 9,092
孟加拉 3,027 168,645 78,102 2,151
哥倫比亞 3,171 120,281 50,370 4,305
加拿大 407 107,815 71,141 8,748
美國疫情全球數據
3,041,194
確診累積
+40,388(較上日)		 133,035
死亡個案
+327(較上日)		 1,325,516
治癒人數
+33,465(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 583 422,851 122,486 32,267
加利福尼亞州 12,601 277,433 73,329 6,445
德克薩斯州 9,054 210,006 104,053 2,738
佛羅里達州 0 206,447 28,404 3,778
新澤西州 417 177,384 61,169 15,316
伊利諾伊州 614 148,987 113,364 7,236
馬薩諸塞州 163 110,137 93,157 8,198
亞利桑那州 14 101,455 11,836 1,829
佐治亞州 1,548 97,064 14,015 2,878
賓夕法尼亞州 750 95,187 70,437 6,805
中國大陸疫情全球數據
83,565
確診累積
+8(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,531
治癒人數
+7(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 1 1,644 1,631 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 929 600 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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