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新型冠狀肺炎全球疫情（07月05日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/07/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月05日　時間20:00）
香港疫情全球數據
1,269
確診/疑似
+10(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,156
治癒人數
+11(較上日)
環球疫情全球數據
11,453,916
確診累積
+148,880(較上日)		 534,458
死亡個案
+3,708(較上日)		 6,515,598
治癒人數
+81,516(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 28,321 2,936,267 1,260,619 132,359
巴西 32,918 1,578,376 990,731 64,365
俄羅斯 6,736 681,251 450,750 10,161
印度 14,220 675,453 409,083 19,303
秘魯 3,481 299,080 189,621 10,412
西班牙 0 297,625 196,958 28,385
智利 3,758 291,847 257,451 6,192
英國 626 286,414 1,375 44,283
墨西哥 6,914 252,165 195,724 30,366
意大利 0 241,419 191,944 34,854
伊朗 2,560 240,438 201,330 11,571
巴基斯坦 3,191 228,474 129,830 4,712
沙特阿拉伯 0 205,929 143,256 1,858
土耳其 1,154 204,610 179,492 5,206
法國 0 204,222 77,185 29,896
德國 168 197,418 181,956 9,081
南非 10,853 187,977 91,227 3,026
孟加拉 2,738 162,417 72,625 2,052
哥倫比亞 3,596 113,389 46,563 4,001
加拿大 204 107,185 70,507 8,732
美國疫情全球數據
2,936,267
確診累積
+28,321(較上日)		 132,359
死亡個案
+186(較上日)		 1,260,619
治癒人數
+22,858(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 863 421,637 105,403 32,215
加利福尼亞州 3,718 255,970 69,831 6,336
德克薩斯州 5,382 195,769 97,430 2,648
佛羅里達州 0 190,052 26,926 3,703
新澤西州 208 176,663 55,520 15,274
伊利諾伊州 862 147,734 113,176 7,224
馬薩諸塞州 210 109,838 93,157 8,172
亞利桑那州 14 94,567 10,903 1,817
賓夕法尼亞州 504 93,922 69,712 6,800
佐治亞州 2,826 93,319 12,489 2,857
中國大陸疫情全球數據
83,554
確診累積
+8(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,515
治癒人數
+6(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,643 1,631 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 2 928 595 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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