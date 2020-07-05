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新型冠狀肺炎全球疫情（07月05日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2020/07/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月05日　時間09:00）
香港疫情全球數據
1,259
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,145
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
11,415,110
確診累積
+110,074(較上日)		 533,117
死亡個案
+2,367(較上日)		 6,482,952
治癒人數
+48,870(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 27,828 2,935,774 1,260,405 132,321
巴西 32,918 1,578,376 984,615 64,365
俄羅斯 0 674,515 446,879 10,027
印度 12,671 673,904 409,062 19,279
秘魯 3,481 299,080 189,621 10,412
西班牙 0 297,625 196,958 28,385
智利 3,758 291,847 257,451 6,192
英國 624 286,412 1,375 44,283
墨西哥 0 245,251 189,345 29,843
意大利 0 241,419 191,944 34,854
伊朗 0 237,878 198,949 11,408
巴基斯坦 0 225,283 125,094 4,619
沙特阿拉伯 0 205,929 143,256 1,858
土耳其 1,154 204,610 179,492 5,206
法國 0 204,222 77,185 29,896
德國 168 197,418 181,300 9,081
南非 10,853 187,977 91,227 3,026
孟加拉 0 159,679 70,721 1,997
哥倫比亞 3,596 113,389 46,563 4,001
加拿大 155 107,136 70,437 8,732
美國疫情全球數據
2,935,774
確診累積
+27,828(較上日)		 132,321
死亡個案
+148(較上日)		 1,260,405
治癒人數
+22,644(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 863 421,637 105,403 32,215
加利福尼亞州 3,718 255,970 69,831 6,331
德克薩斯州 5,382 195,769 97,430 2,648
佛羅里達州 0 190,052 26,926 3,703
新澤西州 208 176,663 55,520 15,257
伊利諾伊州 862 147,734 113,176 7,224
馬薩諸塞州 210 109,838 93,157 8,172
亞利桑那州 0 94,553 10,903 1,805
賓夕法尼亞州 504 93,922 69,712 6,800
佐治亞州 2,826 93,319 12,489 2,857
中國大陸疫情全球數據
83,553
確診累積
+7(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,516
治癒人數
+7(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,643 1,629 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 2 928 595 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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