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日本九州暴雨成災14人死 20萬人緊急撤離
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月05日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|1,259
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,145
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|11,415,110
確診累積
+110,074(較上日)
|533,117
死亡個案
+2,367(較上日)
|6,482,952
治癒人數
+48,870(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|27,828
|2,935,774
|1,260,405
|132,321
|巴西
|32,918
|1,578,376
|984,615
|64,365
|俄羅斯
|0
|674,515
|446,879
|10,027
|印度
|12,671
|673,904
|409,062
|19,279
|秘魯
|3,481
|299,080
|189,621
|10,412
|西班牙
|0
|297,625
|196,958
|28,385
|智利
|3,758
|291,847
|257,451
|6,192
|英國
|624
|286,412
|1,375
|44,283
|墨西哥
|0
|245,251
|189,345
|29,843
|意大利
|0
|241,419
|191,944
|34,854
|伊朗
|0
|237,878
|198,949
|11,408
|巴基斯坦
|0
|225,283
|125,094
|4,619
|沙特阿拉伯
|0
|205,929
|143,256
|1,858
|土耳其
|1,154
|204,610
|179,492
|5,206
|法國
|0
|204,222
|77,185
|29,896
|德國
|168
|197,418
|181,300
|9,081
|南非
|10,853
|187,977
|91,227
|3,026
|孟加拉
|0
|159,679
|70,721
|1,997
|哥倫比亞
|3,596
|113,389
|46,563
|4,001
|加拿大
|155
|107,136
|70,437
|8,732
|美國疫情全球數據
|2,935,774
確診累積
+27,828(較上日)
|132,321
死亡個案
+148(較上日)
|1,260,405
治癒人數
+22,644(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|863
|421,637
|105,403
|32,215
|加利福尼亞州
|3,718
|255,970
|69,831
|6,331
|德克薩斯州
|5,382
|195,769
|97,430
|2,648
|佛羅里達州
|0
|190,052
|26,926
|3,703
|新澤西州
|208
|176,663
|55,520
|15,257
|伊利諾伊州
|862
|147,734
|113,176
|7,224
|馬薩諸塞州
|210
|109,838
|93,157
|8,172
|亞利桑那州
|0
|94,553
|10,903
|1,805
|賓夕法尼亞州
|504
|93,922
|69,712
|6,800
|佐治亞州
|2,826
|93,319
|12,489
|2,857
|中國大陸疫情全球數據
|83,553
確診累積
+7(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,516
治癒人數
+7(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,643
|1,629
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|2
|928
|595
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫