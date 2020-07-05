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新型冠狀肺炎全球疫情（07月05日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/07/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月05日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1,259
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,145
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
11,305,036
確診累積
0(較上日)		 530,750
死亡個案
0(較上日)		 6,434,082
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 2,907,946 1,237,761 132,173
巴西 0 1,545,458 984,615 63,295
俄羅斯 0 674,515 446,879 10,027
印度 0 661,233 401,847 18,912
西班牙 0 297,625 196,958 28,385
秘魯 0 295,599 185,852 10,226
智利 0 288,089 253,343 6,051
英國 0 285,788 1,375 44,216
墨西哥 0 245,251 189,345 29,843
意大利 0 241,419 191,944 34,854
伊朗 0 237,878 198,949 11,408
巴基斯坦 0 225,283 125,094 4,619
沙特阿拉伯 0 205,929 143,256 1,858
法國 0 204,222 77,185 29,896
土耳其 0 203,456 178,278 5,186
德國 0 197,250 182,392 9,074
南非 0 177,124 86,298 2,952
孟加拉 0 159,679 70,721 1,997
哥倫比亞 0 109,793 45,409 4,001
加拿大 0 106,981 70,242 8,726
美國疫情全球數據
2,907,946
確診累積
0(較上日)		 132,173
死亡個案
0(較上日)		 1,237,761
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 420,774 99,033 32,191
加利福尼亞州 0 252,252 69,324 6,316
德克薩斯州 0 190,387 93,572 2,621
佛羅里達州 0 190,052 26,290 3,702
新澤西州 0 176,455 51,997 15,270
伊利諾伊州 0 146,872 113,035 7,215
馬薩諸塞州 0 109,628 93,157 8,149
亞利桑那州 0 94,553 10,478 1,805
賓夕法尼亞州 0 93,418 69,217 6,797
佐治亞州 0 90,493 11,844 2,857
中國大陸疫情全球數據
83,546
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,509
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,643 1,629 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 926 594 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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