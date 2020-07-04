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新型冠狀肺炎全球疫情（07月04日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/07/04

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月04日　時間20:00）
香港疫情全球數據
1,254
確診/疑似
+6(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,125
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
11,263,490
確診累積
+131,249(較上日)		 529,890
死亡個案
+4,249(較上日)		 6,412,649
治癒人數
+134,797(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 36,947 2,891,493 1,235,965 132,131
巴西 43,034 1,545,458 984,615 63,295
俄羅斯 6,632 674,515 446,879 10,027
印度 12,392 650,431 394,411 18,669
西班牙 0 297,625 196,958 28,385
秘魯 3,595 295,599 185,852 10,226
智利 0 288,089 253,343 6,051
英國 0 285,788 1,375 44,216
墨西哥 6,740 245,251 189,345 29,843
意大利 223 241,184 191,467 34,833
伊朗 0 235,429 196,446 11,260
巴基斯坦 3,387 225,283 125,094 4,619
法國 582 204,222 77,185 29,896
土耳其 1,172 203,456 178,278 5,186
沙特阿拉伯 0 201,801 140,614 1,802
德國 425 197,184 181,300 9,073
南非 9,063 177,124 86,298 2,952
孟加拉 3,288 159,679 70,721 1,997
哥倫比亞 3,395 109,505 45,334 3,851
加拿大 319 106,962 70,232 8,722
美國疫情全球數據
2,891,493
確診累積
+36,947(較上日)		 132,131
死亡個案
+458(較上日)		 1,235,965
治癒人數
+44,073(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1,134 420,774 99,033 32,191
加利福尼亞州 4,509 252,252 69,324 6,316
德克薩斯州 7,343 190,387 93,572 2,621
佛羅里達州 0 178,594 26,290 3,686
新澤西州 306 176,455 51,997 15,270
伊利諾伊州 937 146,872 113,035 7,215
馬薩諸塞州 290 109,628 93,157 8,149
賓夕法尼亞州 441 93,418 69,217 6,797
亞利桑那州 14 91,872 10,478 1,798
佐治亞州 2,772 90,493 11,844 2,857
中國大陸疫情全球數據
83,546
確診累積
+4(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,509
治癒人數
+6(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 1 1,643 1,629 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 1 926 594 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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