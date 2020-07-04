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日本九州暴雨成災14人死 20萬人緊急撤離
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月04日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|1,254
確診/疑似
+6(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,125
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|11,254,417
確診累積
+122,176(較上日)
|529,780
死亡個案
+4,139(較上日)
|6,405,845
治癒人數
+127,993(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|36,295
|2,890,841
|1,235,488
|132,120
|巴西
|40,917
|1,543,341
|984,615
|63,254
|俄羅斯
|6,632
|674,515
|446,879
|10,027
|印度
|12,392
|650,431
|394,411
|18,669
|西班牙
|0
|297,625
|196,958
|28,385
|秘魯
|3,595
|295,599
|185,852
|10,226
|智利
|0
|288,089
|253,343
|6,051
|英國
|0
|285,788
|1,375
|44,216
|墨西哥
|6,740
|245,251
|189,345
|29,843
|意大利
|223
|241,184
|191,467
|34,833
|伊朗
|0
|235,429
|196,446
|11,260
|巴基斯坦
|3,387
|225,283
|125,094
|4,619
|法國
|582
|204,222
|77,185
|29,896
|土耳其
|1,172
|203,456
|178,278
|5,186
|沙特阿拉伯
|0
|201,801
|140,614
|1,802
|德國
|425
|197,184
|181,300
|9,073
|南非
|9,063
|177,124
|86,298
|2,952
|孟加拉
|0
|156,391
|68,048
|1,968
|哥倫比亞
|3,395
|109,505
|45,334
|3,851
|加拿大
|319
|106,962
|70,232
|8,722
|美國疫情全球數據
|2,890,841
確診累積
+36,295(較上日)
|132,120
死亡個案
+447(較上日)
|1,235,488
治癒人數
+43,596(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1,134
|420,774
|99,033
|32,191
|加利福尼亞州
|4,509
|252,252
|69,324
|6,316
|德克薩斯州
|7,343
|190,387
|93,572
|2,621
|佛羅里達州
|0
|178,594
|26,290
|3,686
|新澤西州
|306
|176,455
|51,997
|15,270
|伊利諾伊州
|937
|146,872
|113,035
|7,215
|馬薩諸塞州
|290
|109,628
|93,157
|8,149
|賓夕法尼亞州
|441
|93,418
|69,217
|6,797
|亞利桑那州
|14
|91,872
|10,478
|1,798
|佐治亞州
|2,772
|90,493
|11,844
|2,857
|中國大陸疫情全球數據
|83,546
確診累積
+4(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,509
治癒人數
+6(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|1
|1,643
|1,629
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|1
|926
|594
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫