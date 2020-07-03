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新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2020/07/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日　時間09:00）
香港疫情全球數據
1,243
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,120
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
11,046,563
確診累積
+127,360(較上日)		 523,348
死亡個案
+2,651(較上日)		 6,175,650
治癒人數
+59,030(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 39,073 2,836,896 1,191,066 131,477
巴西 44,384 1,501,353 916,147 61,990
俄羅斯 0 661,165 428,978 9,683
印度 14,682 627,168 379,902 18,225
英國 0 314,992 1,372 43,995
西班牙 444 297,183 196,958 28,368
秘魯 3,527 292,004 182,097 10,045
智利 0 284,541 249,247 5,920
意大利 201 240,961 191,083 34,818
伊朗 0 232,863 194,098 11,106
墨西哥 0 231,770 178,526 28,510
巴基斯坦 0 217,809 104,694 4,473
法國 0 203,640 76,927 29,878
土耳其 1,186 202,284 176,965 5,167
沙特阿拉伯 0 197,608 137,669 1,752
德國 345 196,717 180,300 9,064
南非 8,728 168,061 81,999 2,844
孟加拉 0 153,277 66,442 1,926
加拿大 355 106,643 69,872 8,700
哥倫比亞 4,101 106,110 44,531 3,650
美國疫情全球數據
2,836,896
確診累積
+39,073(較上日)		 131,477
死亡個案
+490(較上日)		 1,191,066
治癒人數
+22,630(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1,035 419,640 94,756 32,166
加利福尼亞州 8,782 247,737 67,099 6,262
德克薩斯州 7,244 182,753 90,720 2,577
新澤西州 416 177,654 49,656 15,218
佛羅里達州 0 169,106 25,656 3,618
伊利諾伊州 869 145,935 112,612 7,188
馬薩諸塞州 195 109,338 93,157 8,132
賓夕法尼亞州 839 92,703 68,697 6,765
佐治亞州 3,467 87,709 11,208 2,849
亞利桑那州 0 87,425 10,137 1,757
中國大陸疫情全球數據
83,537
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,492
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,642 1,627 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 923 589 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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