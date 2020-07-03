  • 28°C
香港時間 : 2020703日 (五) 06:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/07/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日　時間06:00）
香港疫情全球數據
1,243
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,120
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
11,028,659
確診累積
+109,456(較上日)		 523,107
死亡個案
+2,410(較上日)		 6,168,123
治癒人數
+51,503(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 30,287 2,828,110 1,185,014 131,411
巴西 39,889 1,496,858 916,147 61,884
俄羅斯 0 661,165 428,978 9,683
印度 14,682 627,168 379,902 18,225
英國 0 314,992 1,372 43,995
西班牙 444 297,183 196,958 28,368
秘魯 3,527 292,004 182,097 10,045
智利 0 284,541 249,247 5,920
意大利 201 240,961 191,083 34,818
伊朗 0 232,863 194,098 11,106
墨西哥 0 231,770 178,526 28,510
巴基斯坦 0 217,809 104,694 4,473
法國 0 203,640 76,927 29,878
土耳其 1,186 202,284 176,965 5,167
沙特阿拉伯 0 197,608 137,669 1,752
德國 334 196,706 180,300 9,064
南非 8,728 168,061 81,999 2,844
孟加拉 0 153,277 66,442 1,926
加拿大 138 106,426 69,689 8,692
哥倫比亞 4,101 106,110 44,531 3,650
美國疫情全球數據
2,828,110
確診累積
+30,287(較上日)		 131,411
死亡個案
+424(較上日)		 1,185,014
治癒人數
+16,578(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1,005 419,610 94,754 32,165
加利福尼亞州 3,627 242,582 66,781 6,202
德克薩斯州 5,138 180,647 90,720 2,566
新澤西州 7 177,245 49,656 15,242
佛羅里達州 0 169,106 25,656 3,618
伊利諾伊州 869 145,935 112,612 7,188
馬薩諸塞州 195 109,338 93,157 8,132
賓夕法尼亞州 793 92,657 68,048 6,763
佐治亞州 3,467 87,709 10,352 2,849
亞利桑那州 0 87,425 9,715 1,757
中國大陸疫情全球數據
83,537
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,492
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,642 1,627 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 923 589 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【美股收市】非農新職史上最勁 道指升92點 納指再破頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【港區國安法】拜登：當選制裁中國「不像特朗普投降」
【港區國安法】拜登：當選制裁中國「不像特朗普投降」
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間06:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間06:00）
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別