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【美股收市】非農新職史上最勁 道指升92點 納指再破頂
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間06:00）
|香港疫情全球數據
|1,243
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,120
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|11,028,659
確診累積
+109,456(較上日)
|523,107
死亡個案
+2,410(較上日)
|6,168,123
治癒人數
+51,503(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|30,287
|2,828,110
|1,185,014
|131,411
|巴西
|39,889
|1,496,858
|916,147
|61,884
|俄羅斯
|0
|661,165
|428,978
|9,683
|印度
|14,682
|627,168
|379,902
|18,225
|英國
|0
|314,992
|1,372
|43,995
|西班牙
|444
|297,183
|196,958
|28,368
|秘魯
|3,527
|292,004
|182,097
|10,045
|智利
|0
|284,541
|249,247
|5,920
|意大利
|201
|240,961
|191,083
|34,818
|伊朗
|0
|232,863
|194,098
|11,106
|墨西哥
|0
|231,770
|178,526
|28,510
|巴基斯坦
|0
|217,809
|104,694
|4,473
|法國
|0
|203,640
|76,927
|29,878
|土耳其
|1,186
|202,284
|176,965
|5,167
|沙特阿拉伯
|0
|197,608
|137,669
|1,752
|德國
|334
|196,706
|180,300
|9,064
|南非
|8,728
|168,061
|81,999
|2,844
|孟加拉
|0
|153,277
|66,442
|1,926
|加拿大
|138
|106,426
|69,689
|8,692
|哥倫比亞
|4,101
|106,110
|44,531
|3,650
|美國疫情全球數據
|2,828,110
確診累積
+30,287(較上日)
|131,411
死亡個案
+424(較上日)
|1,185,014
治癒人數
+16,578(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1,005
|419,610
|94,754
|32,165
|加利福尼亞州
|3,627
|242,582
|66,781
|6,202
|德克薩斯州
|5,138
|180,647
|90,720
|2,566
|新澤西州
|7
|177,245
|49,656
|15,242
|佛羅里達州
|0
|169,106
|25,656
|3,618
|伊利諾伊州
|869
|145,935
|112,612
|7,188
|馬薩諸塞州
|195
|109,338
|93,157
|8,132
|賓夕法尼亞州
|793
|92,657
|68,048
|6,763
|佐治亞州
|3,467
|87,709
|10,352
|2,849
|亞利桑那州
|0
|87,425
|9,715
|1,757
|中國大陸疫情全球數據
|83,537
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,492
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,642
|1,627
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|923
|589
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫