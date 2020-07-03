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【美股午市】美展開下階段經濟刺激計劃 道指續漲逾250點
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|1,243
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,120
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|10,967,088
確診累積
+47,885(較上日)
|521,734
死亡個案
+1,037(較上日)
|6,147,371
治癒人數
+30,751(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|9,305
|2,807,128
|1,177,068
|131,152
|巴西
|19,915
|1,476,884
|916,147
|61,314
|俄羅斯
|0
|661,165
|428,978
|9,683
|印度
|14,105
|626,591
|379,786
|18,226
|英國
|0
|314,992
|1,372
|43,991
|西班牙
|444
|297,183
|196,958
|28,368
|秘魯
|0
|288,477
|178,245
|9,860
|智利
|0
|284,541
|249,247
|5,920
|意大利
|201
|240,961
|191,083
|34,818
|伊朗
|0
|232,863
|194,098
|11,106
|墨西哥
|0
|231,770
|178,526
|28,510
|巴基斯坦
|0
|217,809
|104,694
|4,473
|法國
|0
|203,640
|76,927
|29,878
|土耳其
|1,186
|202,284
|176,965
|5,167
|沙特阿拉伯
|0
|197,608
|137,669
|1,752
|德國
|222
|196,594
|180,300
|9,063
|南非
|0
|159,333
|76,025
|2,749
|孟加拉
|0
|153,277
|66,442
|1,926
|加拿大
|120
|106,408
|69,666
|8,691
|哥倫比亞
|0
|102,009
|43,407
|3,488
|美國疫情全球數據
|2,807,128
確診累積
+9,305(較上日)
|131,152
死亡個案
+165(較上日)
|1,177,068
治癒人數
+8,632(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|764
|419,369
|94,754
|32,165
|加利福尼亞州
|204
|239,159
|65,531
|6,170
|新澤西州
|7
|177,245
|49,656
|15,242
|德克薩斯州
|0
|175,509
|88,236
|2,541
|佛羅里達州
|0
|169,106
|25,656
|3,618
|伊利諾伊州
|0
|145,066
|112,048
|7,152
|馬薩諸塞州
|0
|109,143
|93,157
|8,081
|賓夕法尼亞州
|303
|92,167
|68,048
|6,761
|亞利桑那州
|0
|87,425
|9,715
|1,757
|佐治亞州
|0
|84,242
|10,352
|2,827
|中國大陸疫情全球數據
|83,537
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,492
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,642
|1,627
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|923
|589
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫