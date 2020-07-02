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新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/07/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日　時間20:00）
香港疫情全球數據
1,243
確診/疑似
+9(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,120
治癒人數
+3(較上日)
環球疫情全球數據
10,877,852
確診累積
+182,578(較上日)		 519,816
死亡個案
+4,148(較上日)		 6,094,993
治癒人數
+216,704(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 35,866 2,780,608 1,164,794 130,813
巴西 43,676 1,453,369 916,147 60,713
俄羅斯 6,760 661,165 428,978 9,683
印度 13,204 606,907 360,378 17,860
英國 830 314,992 1,372 43,991
西班牙 388 296,739 196,958 28,363
秘魯 3,264 288,477 178,245 9,860
智利 0 282,043 245,443 5,753
意大利 182 240,760 190,717 34,788
伊朗 2,652 232,863 194,098 11,106
墨西哥 5,681 231,770 178,526 28,510
巴基斯坦 4,339 217,809 104,694 4,473
法國 918 202,981 76,674 29,864
土耳其 1,192 201,098 175,422 5,150
德國 374 196,372 180,300 9,061
沙特阿拉伯 0 194,225 132,760 1,698
南非 8,124 159,333 76,025 2,749
孟加拉 4,019 153,277 66,442 1,926
加拿大 191 106,288 69,397 8,678
哥倫比亞 4,163 102,009 43,407 3,488
美國疫情全球數據
2,780,608
確診累積
+35,866(較上日)		 130,813
死亡個案
+466(較上日)		 1,164,794
治癒人數
+20,871(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 769 418,605 90,478 32,143
加利福尼亞州 6,408 238,681 65,531 6,170
新澤西州 285 177,238 46,957 15,218
德克薩斯州 8,240 175,509 88,236 2,541
佛羅里達州 0 158,997 24,809 3,554
伊利諾伊州 828 145,066 112,048 7,152
馬薩諸塞州 261 109,143 93,157 8,081
賓夕法尼亞州 636 91,864 68,048 6,741
佐治亞州 2,951 84,242 10,352 2,827
亞利桑那州 13 84,105 9,715 1,725
中國大陸疫情全球數據
83,537
確診累積
+3(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,487
治癒人數
+3(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 1 1,642 1,627 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 1 923 589 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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