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【美股動態】Tesla次季付運量遠超預期 股價市前急彈近10%
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|1,243
確診/疑似
+9(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,120
治癒人數
+3(較上日)
|環球疫情全球數據
|10,877,852
確診累積
+182,578(較上日)
|519,816
死亡個案
+4,148(較上日)
|6,094,993
治癒人數
+216,704(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|35,866
|2,780,608
|1,164,794
|130,813
|巴西
|43,676
|1,453,369
|916,147
|60,713
|俄羅斯
|6,760
|661,165
|428,978
|9,683
|印度
|13,204
|606,907
|360,378
|17,860
|英國
|830
|314,992
|1,372
|43,991
|西班牙
|388
|296,739
|196,958
|28,363
|秘魯
|3,264
|288,477
|178,245
|9,860
|智利
|0
|282,043
|245,443
|5,753
|意大利
|182
|240,760
|190,717
|34,788
|伊朗
|2,652
|232,863
|194,098
|11,106
|墨西哥
|5,681
|231,770
|178,526
|28,510
|巴基斯坦
|4,339
|217,809
|104,694
|4,473
|法國
|918
|202,981
|76,674
|29,864
|土耳其
|1,192
|201,098
|175,422
|5,150
|德國
|374
|196,372
|180,300
|9,061
|沙特阿拉伯
|0
|194,225
|132,760
|1,698
|南非
|8,124
|159,333
|76,025
|2,749
|孟加拉
|4,019
|153,277
|66,442
|1,926
|加拿大
|191
|106,288
|69,397
|8,678
|哥倫比亞
|4,163
|102,009
|43,407
|3,488
|美國疫情全球數據
|2,780,608
確診累積
+35,866(較上日)
|130,813
死亡個案
+466(較上日)
|1,164,794
治癒人數
+20,871(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|769
|418,605
|90,478
|32,143
|加利福尼亞州
|6,408
|238,681
|65,531
|6,170
|新澤西州
|285
|177,238
|46,957
|15,218
|德克薩斯州
|8,240
|175,509
|88,236
|2,541
|佛羅里達州
|0
|158,997
|24,809
|3,554
|伊利諾伊州
|828
|145,066
|112,048
|7,152
|馬薩諸塞州
|261
|109,143
|93,157
|8,081
|賓夕法尼亞州
|636
|91,864
|68,048
|6,741
|佐治亞州
|2,951
|84,242
|10,352
|2,827
|亞利桑那州
|13
|84,105
|9,715
|1,725
|中國大陸疫情全球數據
|83,537
確診累積
+3(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,487
治癒人數
+3(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|1
|1,642
|1,627
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|1
|923
|589
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫