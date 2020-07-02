  • 29°C
香港時間 : 2020702日 (四) 05:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日 時間05:00）

國際形勢 05:00 2020/07/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日　時間05:00）
香港疫情全球數據
1,234
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,117
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
10,762,831
確診累積
+67,557(較上日)		 517,240
死亡個案
+1,572(較上日)		 5,908,497
治癒人數
+30,208(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 18,965 2,763,707 1,150,498 130,570
巴西 17,220 1,426,913 790,040 60,194
俄羅斯 0 654,405 422,931 9,536
印度 11,513 605,216 359,891 17,848
英國 829 314,991 1,370 43,991
西班牙 388 296,739 196,958 28,363
秘魯 3,264 288,477 178,245 9,860
智利 0 282,043 245,443 5,753
意大利 182 240,760 190,717 34,788
伊朗 0 230,211 191,487 10,958
墨西哥 0 226,089 174,538 27,769
巴基斯坦 0 213,470 100,802 4,395
法國 0 202,063 76,539 29,861
土耳其 1,192 201,098 175,422 5,150
德國 298 196,296 179,800 9,059
沙特阿拉伯 0 194,225 132,760 1,698
南非 8,124 159,333 76,025 2,749
孟加拉 0 149,258 62,108 1,888
加拿大 76 106,173 69,271 8,674
哥倫比亞 0 97,846 42,073 3,376
美國疫情全球數據
2,763,707
確診累積
+18,965(較上日)		 130,570
死亡個案
+223(較上日)		 1,150,498
治癒人數
+6,575(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 740 418,576 90,478 32,139
加利福尼亞州 193 232,466 64,095 6,093
新澤西州 22 176,975 46,957 15,203
德克薩斯州 1,671 168,940 84,818 2,510
佛羅里達州 0 158,997 23,918 3,554
伊利諾伊州 828 145,066 112,048 7,152
馬薩諸塞州 0 108,882 91,404 8,054
賓夕法尼亞州 576 91,804 67,552 6,712
佐治亞州 2,946 84,237 9,252 2,827
亞利桑那州 0 84,092 9,411 1,720
中國大陸疫情全球數據
83,534
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,484
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,641 1,627 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 922 587 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

蓬佩奧指《港區國安法》有條文冒犯所有國家

下一篇文章

【美國收市】納指破頂 道指曾升逾200點倒跌77點收市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】美國新禁運影響深遠 逾40國或跟隨
【港區國安法】美國新禁運影響深遠 逾40國或跟隨
新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日 時間05:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日 時間05:00）
【港區國安法】英外相料交代300萬BNO人員新權利
【港區國安法】英外相料交代300萬BNO人員新權利
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【美國疫情】特朗普：對中國愈來愈憤怒 美國損傷巨大
【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊
【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊
【美國疫情】16州叫停解封 CDC指病例多到失控
【美國疫情】16州叫停解封 CDC指病例多到失控