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蓬佩奧指《港區國安法》有條文冒犯所有國家
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月02日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|1,234
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,117
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|10,762,831
確診累積
+67,557(較上日)
|517,240
死亡個案
+1,572(較上日)
|5,908,497
治癒人數
+30,208(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|18,965
|2,763,707
|1,150,498
|130,570
|巴西
|17,220
|1,426,913
|790,040
|60,194
|俄羅斯
|0
|654,405
|422,931
|9,536
|印度
|11,513
|605,216
|359,891
|17,848
|英國
|829
|314,991
|1,370
|43,991
|西班牙
|388
|296,739
|196,958
|28,363
|秘魯
|3,264
|288,477
|178,245
|9,860
|智利
|0
|282,043
|245,443
|5,753
|意大利
|182
|240,760
|190,717
|34,788
|伊朗
|0
|230,211
|191,487
|10,958
|墨西哥
|0
|226,089
|174,538
|27,769
|巴基斯坦
|0
|213,470
|100,802
|4,395
|法國
|0
|202,063
|76,539
|29,861
|土耳其
|1,192
|201,098
|175,422
|5,150
|德國
|298
|196,296
|179,800
|9,059
|沙特阿拉伯
|0
|194,225
|132,760
|1,698
|南非
|8,124
|159,333
|76,025
|2,749
|孟加拉
|0
|149,258
|62,108
|1,888
|加拿大
|76
|106,173
|69,271
|8,674
|哥倫比亞
|0
|97,846
|42,073
|3,376
|美國疫情全球數據
|2,763,707
確診累積
+18,965(較上日)
|130,570
死亡個案
+223(較上日)
|1,150,498
治癒人數
+6,575(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|740
|418,576
|90,478
|32,139
|加利福尼亞州
|193
|232,466
|64,095
|6,093
|新澤西州
|22
|176,975
|46,957
|15,203
|德克薩斯州
|1,671
|168,940
|84,818
|2,510
|佛羅里達州
|0
|158,997
|23,918
|3,554
|伊利諾伊州
|828
|145,066
|112,048
|7,152
|馬薩諸塞州
|0
|108,882
|91,404
|8,054
|賓夕法尼亞州
|576
|91,804
|67,552
|6,712
|佐治亞州
|2,946
|84,237
|9,252
|2,827
|亞利桑那州
|0
|84,092
|9,411
|1,720
|中國大陸疫情全球數據
|83,534
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,484
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,641
|1,627
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|922
|587
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫