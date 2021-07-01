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迎夏日旅遊旺季 歐盟疫苗護照正式啟用
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月01日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|11,928
確診/疑似
+4(較上日)
|211
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|183,334,179
確診累積
+335,299(較上日)
|3,968,474
死亡個案
+8,157(較上日)
|168,338,805
治癒人數
+319,355(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|12,870
|34,540,845
|29,296,473
|620,249
|印度
|20,327
|30,411,634
|29,488,918
|399,475
|巴西
|45,859
|18,559,164
|16,858,632
|518,246
|法國
|1,283
|5,837,265
|5,618,885
|111,244
|俄羅斯
|23,543
|5,538,142
|5,017,321
|135,886
|土耳其
|5,496
|5,425,652
|5,294,285
|49,732
|英國
|16,406
|4,817,313
|4,324,876
|128,404
|阿根廷
|22,673
|4,470,374
|4,076,921
|94,304
|意大利
|0
|4,259,909
|4,081,902
|127,566
|哥倫比亞
|27,908
|4,240,982
|3,936,156
|106,544
|西班牙
|9,227
|3,808,960
|3,599,724
|80,875
|德國
|791
|3,736,344
|3,625,700
|91,459
|伊朗
|14,303
|3,218,860
|2,889,939
|84,389
|波蘭
|98
|2,880,010
|2,651,906
|75,044
|墨西哥
|6,105
|2,519,269
|2,000,530
|233,047
|烏克蘭
|1,120
|2,301,221
|2,226,757
|54,644
|印尼
|24,836
|2,203,108
|1,890,287
|58,995
|秘魯
|2,498
|2,052,065
|2,012,397
|192,331
|南非
|19,506
|1,973,972
|1,748,042
|60,647
|荷蘭
|13
|1,712,747
|1,631,715
|18,028
|美國疫情全球數據
|34,540,845
確診累積
+12,870(較上日)
|620,249
死亡個案
+257(較上日)
|29,296,473
治癒人數
+20,527(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,816,804
|2,073,830
|63,641
|德克薩斯州
|1,618
|2,999,830
|2,894,807
|52,562
|佛羅里達州
|1,312
|2,372,532
|2,201,120
|37,836
|紐約州
|330
|2,172,019
|1,947,870
|54,010
|伊利諾伊州
|259
|1,391,739
|1,353,849
|25,674
|賓夕法尼亞州
|150
|1,216,625
|1,175,708
|27,785
|佐治亞州
|590
|1,134,573
|1,046,644
|21,423
|俄亥俄州
|200
|1,111,324
|1,083,949
|20,309
|新澤西州
|195
|1,023,395
|979,665
|26,457
|北卡羅萊納州
|208
|1,013,689
|994,472
|13,437
|中國大陸疫情全球數據
|91,792
確診累積
+12(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,698
治癒人數
+29(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,162
|63,647
|4,512
|廣東
|0
|2,737
|2,583
|8
|上海
|2
|2,204
|2,149
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,386
|1,334
|1
|河南
|0
|1,317
|1,291
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|2
|1,100
|1,052
|3
|北京
|0
|1,078
|1,057
|9
|湖南
|0
|1,057
|1,047
|4
|香港疫情全球數據
|11,928
確診累積
+4(較上日)
|211
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,176
|1,154
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|863
|822
|39
|九龍城區
|0
|803
|780
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|662
|648
|12
|元朗區
|0
|633
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|598
|6
|中西區
|0
|553
|551
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫