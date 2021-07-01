  • 30°C
香港時間 : 2021701日 (四) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（07月01日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2021/07/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月01日　時間20:00）
香港疫情全球數據
11,928
確診/疑似
+4(較上日)		 211
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
183,334,179
確診累積
+335,299(較上日)		 3,968,474
死亡個案
+8,157(較上日)		 168,338,805
治癒人數
+319,355(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12,870 34,540,845 29,296,473 620,249
印度 20,327 30,411,634 29,488,918 399,475
巴西 45,859 18,559,164 16,858,632 518,246
法國 1,283 5,837,265 5,618,885 111,244
俄羅斯 23,543 5,538,142 5,017,321 135,886
土耳其 5,496 5,425,652 5,294,285 49,732
英國 16,406 4,817,313 4,324,876 128,404
阿根廷 22,673 4,470,374 4,076,921 94,304
意大利 0 4,259,909 4,081,902 127,566
哥倫比亞 27,908 4,240,982 3,936,156 106,544
西班牙 9,227 3,808,960 3,599,724 80,875
德國 791 3,736,344 3,625,700 91,459
伊朗 14,303 3,218,860 2,889,939 84,389
波蘭 98 2,880,010 2,651,906 75,044
墨西哥 6,105 2,519,269 2,000,530 233,047
烏克蘭 1,120 2,301,221 2,226,757 54,644
印尼 24,836 2,203,108 1,890,287 58,995
秘魯 2,498 2,052,065 2,012,397 192,331
南非 19,506 1,973,972 1,748,042 60,647
荷蘭 13 1,712,747 1,631,715 18,028
美國疫情全球數據
34,540,845
確診累積
+12,870(較上日)		 620,249
死亡個案
+257(較上日)		 29,296,473
治癒人數
+20,527(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,816,804 2,073,830 63,641
德克薩斯州 1,618 2,999,830 2,894,807 52,562
佛羅里達州 1,312 2,372,532 2,201,120 37,836
紐約州 330 2,172,019 1,947,870 54,010
伊利諾伊州 259 1,391,739 1,353,849 25,674
賓夕法尼亞州 150 1,216,625 1,175,708 27,785
佐治亞州 590 1,134,573 1,046,644 21,423
俄亥俄州 200 1,111,324 1,083,949 20,309
新澤西州 195 1,023,395 979,665 26,457
北卡羅萊納州 208 1,013,689 994,472 13,437
中國大陸疫情全球數據
91,792
確診累積
+12(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,698
治癒人數
+29(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,162 63,647 4,512
廣東 0 2,737 2,583 8
上海 2 2,204 2,149 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,386 1,334 1
河南 0 1,317 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 2 1,100 1,052 3
北京 0 1,078 1,057 9
湖南 0 1,057 1,047 4
香港疫情全球數據
11,928
確診累積
+4(較上日)		 211
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,176 1,154 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 863 822 39
九龍城區 0 803 780 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 648 12
元朗區 0 633 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 553 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

迎夏日旅遊旺季 歐盟疫苗護照正式啟用

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版