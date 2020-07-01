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【港區國安法】歐美27國聯署反對 中國組52國反擊
|新型冠狀肺炎全球疫情（07月01日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|1,206
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,107
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|10,629,210
確診累積
+112,685(較上日)
|514,199
死亡個案
+4,297(較上日)
|5,836,051
治癒人數
+84,895(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|32,156
|2,727,857
|1,143,334
|130,163
|巴西
|35,479
|1,408,485
|790,040
|59,656
|俄羅斯
|0
|647,849
|412,650
|9,320
|印度
|10,866
|585,792
|347,979
|17,410
|英國
|690
|314,160
|1,370
|43,815
|西班牙
|0
|296,351
|196,958
|28,355
|秘魯
|2,848
|285,213
|174,535
|9,677
|智利
|0
|279,393
|241,229
|5,688
|意大利
|0
|240,578
|190,248
|34,767
|伊朗
|0
|227,662
|188,758
|10,817
|墨西哥
|5,432
|226,089
|174,538
|27,769
|巴基斯坦
|0
|209,337
|98,503
|4,304
|法國
|541
|202,063
|76,399
|29,846
|土耳其
|1,293
|199,906
|173,111
|5,131
|德國
|433
|195,832
|179,100
|9,052
|沙特阿拉伯
|0
|190,823
|130,766
|1,649
|南非
|6,945
|151,209
|73,543
|2,657
|孟加拉
|0
|145,483
|59,624
|1,847
|加拿大
|267
|106,097
|69,120
|8,650
|哥倫比亞
|2,803
|97,846
|42,073
|3,376
|美國疫情全球數據
|2,727,857
確診累積
+32,156(較上日)
|130,163
死亡個案
+1,130(較上日)
|1,143,334
治癒人數
+20,656(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|508
|417,836
|89,475
|32,129
|加利福尼亞州
|7,246
|230,891
|63,662
|6,081
|新澤西州
|554
|176,953
|45,142
|15,177
|德克薩斯州
|7,959
|167,269
|84,818
|2,496
|佛羅里達州
|0
|152,434
|23,918
|3,505
|伊利諾伊州
|724
|144,238
|111,609
|7,124
|馬薩諸塞州
|114
|108,882
|91,404
|8,095
|賓夕法尼亞州
|394
|91,228
|67,552
|6,702
|佐治亞州
|1,874
|81,291
|9,252
|2,805
|亞利桑那州
|0
|79,215
|9,411
|1,632
|中國大陸疫情全球數據
|83,534
確診累積
+3(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,479
治癒人數
+7(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,641
|1,627
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|3
|922
|587
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫