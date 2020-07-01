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新型冠狀肺炎全球疫情（07月01日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2020/07/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（07月01日　時間12:00）
香港疫情全球數據
1,206
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,107
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
10,629,210
確診累積
+112,685(較上日)		 514,199
死亡個案
+4,297(較上日)		 5,836,051
治癒人數
+84,895(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 32,156 2,727,857 1,143,334 130,163
巴西 35,479 1,408,485 790,040 59,656
俄羅斯 0 647,849 412,650 9,320
印度 10,866 585,792 347,979 17,410
英國 690 314,160 1,370 43,815
西班牙 0 296,351 196,958 28,355
秘魯 2,848 285,213 174,535 9,677
智利 0 279,393 241,229 5,688
意大利 0 240,578 190,248 34,767
伊朗 0 227,662 188,758 10,817
墨西哥 5,432 226,089 174,538 27,769
巴基斯坦 0 209,337 98,503 4,304
法國 541 202,063 76,399 29,846
土耳其 1,293 199,906 173,111 5,131
德國 433 195,832 179,100 9,052
沙特阿拉伯 0 190,823 130,766 1,649
南非 6,945 151,209 73,543 2,657
孟加拉 0 145,483 59,624 1,847
加拿大 267 106,097 69,120 8,650
哥倫比亞 2,803 97,846 42,073 3,376
美國疫情全球數據
2,727,857
確診累積
+32,156(較上日)		 130,163
死亡個案
+1,130(較上日)		 1,143,334
治癒人數
+20,656(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 508 417,836 89,475 32,129
加利福尼亞州 7,246 230,891 63,662 6,081
新澤西州 554 176,953 45,142 15,177
德克薩斯州 7,959 167,269 84,818 2,496
佛羅里達州 0 152,434 23,918 3,505
伊利諾伊州 724 144,238 111,609 7,124
馬薩諸塞州 114 108,882 91,404 8,095
賓夕法尼亞州 394 91,228 67,552 6,702
佐治亞州 1,874 81,291 9,252 2,805
亞利桑那州 0 79,215 9,411 1,632
中國大陸疫情全球數據
83,534
確診累積
+3(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,479
治癒人數
+7(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,641 1,627 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 3 922 587 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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