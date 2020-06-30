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新型冠狀肺炎全球疫情（06月30日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2020/06/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月30日　時間11:00）
香港疫情全球數據
1,204
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,105
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
10,451,236
確診累積
+102,583(較上日)		 508,310
死亡個案
+2,405(較上日)		 5,704,499
治癒人數
+71,058(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 33,282 2,681,815 1,117,177 128,789
巴西 25,018 1,370,488 757,811 58,385
俄羅斯 0 641,156 403,430 9,166
印度 7,626 567,536 335,271 16,904
英國 3 313,470 1,367 43,659
西班牙 200 296,050 196,958 28,346
秘魯 2,946 282,365 171,159 9,504
智利 4,017 275,999 236,154 5,575
意大利 0 240,436 189,196 34,744
伊朗 0 225,205 186,180 10,670
墨西哥 3,805 220,657 170,147 27,121
巴基斯坦 0 206,512 95,407 4,167
法國 2,046 201,522 76,124 29,816
土耳其 1,374 198,613 171,809 5,115
德國 288 195,392 178,100 9,041
沙特阿拉伯 0 186,436 127,118 1,599
南非 6,130 144,264 70,614 2,529
孟加拉 0 141,801 57,780 1,783
加拿大 537 105,830 68,698 8,628
卡塔爾 0 95,106 80,170 113
美國疫情全球數據
2,681,815
確診累積
+33,282(較上日)		 128,789
死亡個案
+276(較上日)		 1,117,177
治癒人數
+23,226(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 541 417,328 89,038 31,496
加利福尼亞州 6,896 222,985 59,721 5,976
新澤西州 45 176,399 44,185 15,123
德克薩斯州 6,135 159,310 81,335 2,437
佛羅里達州 0 146,341 22,886 3,447
伊利諾伊州 738 143,514 111,280 7,103
馬薩諸塞州 101 108,768 91,404 8,095
賓夕法尼亞州 681 90,555 67,070 6,672
佐治亞州 2,207 79,417 8,371 2,784
亞利桑那州 2,454 76,987 9,179 1,594
中國大陸疫情全球數據
83,531
確診累積
+18(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,469
治癒人數
+6(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 4 1,641 1,627 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 7 919 586 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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