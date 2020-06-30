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【美國大選分析】選情危認低威 特朗普無得留低？（訂戶專享）
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月30日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|1,204
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,105
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|10,443,827
確診累積
+95,174(較上日)
|507,729
死亡個案
+1,824(較上日)
|5,685,387
治癒人數
+51,946(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|32,784
|2,681,317
|1,104,679
|128,778
|巴西
|25,018
|1,370,488
|757,462
|58,385
|俄羅斯
|0
|641,156
|403,430
|9,166
|印度
|7,626
|567,536
|335,272
|16,904
|英國
|3
|313,470
|1,367
|43,659
|西班牙
|200
|296,050
|196,958
|28,346
|秘魯
|2,946
|282,365
|171,159
|9,504
|智利
|4,017
|275,999
|236,154
|5,575
|意大利
|0
|240,436
|189,196
|34,744
|伊朗
|0
|225,205
|186,180
|10,670
|墨西哥
|0
|216,852
|164,646
|26,648
|巴基斯坦
|0
|206,512
|95,407
|4,167
|法國
|2,046
|201,522
|76,124
|29,816
|土耳其
|1,374
|198,613
|171,809
|5,115
|德國
|288
|195,392
|178,100
|9,041
|沙特阿拉伯
|0
|186,436
|127,118
|1,599
|南非
|6,130
|144,264
|70,614
|2,529
|孟加拉
|0
|141,801
|57,780
|1,783
|加拿大
|498
|105,791
|68,660
|8,628
|卡塔爾
|0
|95,106
|80,170
|113
|美國疫情全球數據
|2,681,317
確診累積
+32,784(較上日)
|128,778
死亡個案
+265(較上日)
|1,104,679
治癒人數
+10,728(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|532
|417,319
|89,038
|31,496
|加利福尼亞州
|6,864
|222,953
|59,544
|5,973
|新澤西州
|45
|176,399
|42,350
|15,123
|德克薩斯州
|5,810
|158,985
|81,335
|2,434
|佛羅里達州
|0
|146,341
|22,334
|3,447
|伊利諾伊州
|738
|143,514
|111,280
|7,103
|馬薩諸塞州
|101
|108,768
|91,404
|8,095
|賓夕法尼亞州
|673
|90,547
|66,686
|6,672
|佐治亞州
|2,207
|79,417
|8,223
|2,784
|亞利桑那州
|2,454
|76,987
|9,179
|1,594
|中國大陸疫情全球數據
|83,513
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,463
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,637
|1,625
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|912
|585
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫