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【歐美關係分析】波蘭示範怎從美國取利 要抓住特朗普的心（訂戶專享）
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|1,204
確診/疑似
+4(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,105
治癒人數
+1(較上日)
|環球疫情全球數據
|10,330,149
確診累積
+131,234(較上日)
|505,601
死亡個案
+2,708(較上日)
|5,628,858
治癒人數
+82,232(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|26,259
|2,637,998
|1,093,612
|128,461
|巴西
|26,196
|1,345,470
|746,018
|57,659
|俄羅斯
|6,719
|641,156
|403,430
|9,166
|印度
|7,615
|554,386
|324,912
|16,568
|英國
|13
|312,653
|1,364
|43,634
|西班牙
|301
|295,850
|196,958
|28,343
|秘魯
|3,430
|279,419
|167,998
|9,317
|智利
|4,216
|271,982
|232,210
|5,509
|意大利
|0
|240,310
|188,891
|34,738
|伊朗
|2,536
|225,205
|186,180
|10,670
|墨西哥
|4,050
|216,852
|164,646
|26,648
|巴基斯坦
|3,557
|206,512
|95,407
|4,167
|法國
|3
|199,476
|75,774
|29,781
|土耳其
|1,356
|197,239
|170,595
|5,097
|德國
|131
|194,902
|178,100
|9,029
|沙特阿拉伯
|3,943
|186,436
|127,118
|1,599
|孟加拉
|4,014
|141,801
|57,780
|1,783
|南非
|6,334
|138,134
|68,925
|2,456
|加拿大
|291
|105,193
|67,689
|8,582
|卡塔爾
|693
|95,106
|80,170
|113
|美國疫情全球數據
|2,637,998
確診累積
+26,259(較上日)
|128,461
死亡個案
+246(較上日)
|1,093,612
治癒人數
+12,061(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|769
|416,787
|89,037
|31,484
|加利福尼亞州
|5,240
|216,089
|58,086
|5,935
|新澤西州
|309
|176,354
|42,350
|15,118
|德克薩斯州
|4,330
|153,175
|79,991
|2,416
|伊利諾伊州
|646
|142,776
|111,061
|7,089
|佛羅里達州
|0
|141,075
|22,334
|3,419
|馬薩諸塞州
|224
|108,667
|91,404
|8,060
|賓夕法尼亞州
|386
|89,874
|66,686
|6,663
|佐治亞州
|2,225
|77,210
|8,223
|2,778
|亞利桑那州
|12
|73,920
|8,926
|1,594
|中國大陸疫情全球數據
|83,512
確診累積
+11(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,460
治癒人數
+9(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,637
|1,625
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|7
|912
|585
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫