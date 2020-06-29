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新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2020/06/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日　時間22:00）
香港疫情全球數據
1,204
確診/疑似
+4(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,105
治癒人數
+1(較上日)
環球疫情全球數據
10,330,149
確診累積
+131,234(較上日)		 505,601
死亡個案
+2,708(較上日)		 5,628,858
治癒人數
+82,232(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 26,259 2,637,998 1,093,612 128,461
巴西 26,196 1,345,470 746,018 57,659
俄羅斯 6,719 641,156 403,430 9,166
印度 7,615 554,386 324,912 16,568
英國 13 312,653 1,364 43,634
西班牙 301 295,850 196,958 28,343
秘魯 3,430 279,419 167,998 9,317
智利 4,216 271,982 232,210 5,509
意大利 0 240,310 188,891 34,738
伊朗 2,536 225,205 186,180 10,670
墨西哥 4,050 216,852 164,646 26,648
巴基斯坦 3,557 206,512 95,407 4,167
法國 3 199,476 75,774 29,781
土耳其 1,356 197,239 170,595 5,097
德國 131 194,902 178,100 9,029
沙特阿拉伯 3,943 186,436 127,118 1,599
孟加拉 4,014 141,801 57,780 1,783
南非 6,334 138,134 68,925 2,456
加拿大 291 105,193 67,689 8,582
卡塔爾 693 95,106 80,170 113
美國疫情全球數據
2,637,998
確診累積
+26,259(較上日)		 128,461
死亡個案
+246(較上日)		 1,093,612
治癒人數
+12,061(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 769 416,787 89,037 31,484
加利福尼亞州 5,240 216,089 58,086 5,935
新澤西州 309 176,354 42,350 15,118
德克薩斯州 4,330 153,175 79,991 2,416
伊利諾伊州 646 142,776 111,061 7,089
佛羅里達州 0 141,075 22,334 3,419
馬薩諸塞州 224 108,667 91,404 8,060
賓夕法尼亞州 386 89,874 66,686 6,663
佐治亞州 2,225 77,210 8,223 2,778
亞利桑那州 12 73,920 8,926 1,594
中國大陸疫情全球數據
83,512
確診累積
+11(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,460
治癒人數
+9(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,637 1,625 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 7 912 585 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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