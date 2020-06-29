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新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2020/06/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日　時間09:00）
香港疫情全球數據
1,200
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,104
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
10,284,888
確診累積
+85,973(較上日)		 504,560
死亡個案
+1,667(較上日)		 5,582,400
治癒人數
+35,774(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 25,345 2,637,084 1,093,456 128,440
巴西 25,980 1,345,254 733,848 57,658
俄羅斯 0 634,437 399,087 9,073
印度 2,426 549,197 321,774 16,487
英國 0 312,640 1,364 43,634
西班牙 301 295,850 196,958 28,343
秘魯 3,430 279,419 167,998 9,317
智利 4,216 271,982 232,210 5,509
意大利 0 240,310 188,891 34,738
伊朗 0 222,669 183,310 10,508
墨西哥 4,050 216,852 160,721 26,648
巴基斯坦 0 202,955 92,624 4,118
法國 1 199,474 75,774 29,781
土耳其 1,356 197,239 170,595 5,097
德國 93 194,864 177,700 9,029
沙特阿拉伯 0 182,493 124,755 1,551
南非 6,334 138,134 68,925 2,456
孟加拉 0 137,787 55,727 1,738
加拿大 251 105,153 67,650 8,582
卡塔爾 0 94,413 78,702 110
美國疫情全球數據
2,637,084
確診累積
+25,345(較上日)		 128,440
死亡個案
+225(較上日)		 1,093,456
治癒人數
+11,905(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 769 416,787 89,037 31,484
加利福尼亞州 5,240 216,089 58,086 5,935
新澤西州 309 176,354 42,350 15,118
德克薩斯州 4,330 153,175 79,991 2,416
伊利諾伊州 646 142,776 111,061 7,089
佛羅里達州 0 141,075 22,334 3,419
馬薩諸塞州 224 108,667 91,404 8,060
賓夕法尼亞州 386 89,874 66,686 6,663
佐治亞州 2,225 77,210 8,223 2,778
亞利桑那州 0 73,908 8,926 1,588
中國大陸疫情全球數據
83,512
確診累積
+11(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,460
治癒人數
+9(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,637 1,622 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 7 912 585 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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