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【美國大選2020】特朗普盜用滾石樂團歌曲 造勢反惹官非
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|1,200
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,104
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|10,198,915
確診累積
0(較上日)
|502,893
死亡個案
0(較上日)
|5,546,626
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|2,611,739
|1,081,551
|128,215
|巴西
|0
|1,319,274
|727,715
|57,149
|俄羅斯
|0
|634,437
|399,087
|9,073
|印度
|0
|546,771
|320,651
|16,458
|英國
|0
|312,640
|1,364
|43,634
|西班牙
|0
|295,549
|196,958
|28,341
|秘魯
|0
|275,989
|164,024
|9,135
|智利
|0
|267,766
|228,055
|5,347
|意大利
|0
|240,310
|188,891
|34,738
|伊朗
|0
|222,669
|183,310
|10,508
|墨西哥
|0
|212,802
|160,721
|26,381
|巴基斯坦
|0
|202,955
|92,624
|4,118
|法國
|0
|199,473
|75,773
|29,781
|土耳其
|0
|195,883
|169,182
|5,082
|德國
|0
|194,771
|177,700
|9,026
|沙特阿拉伯
|0
|182,493
|124,755
|1,551
|孟加拉
|0
|137,787
|55,727
|1,738
|南非
|0
|131,800
|67,094
|2,413
|加拿大
|0
|104,902
|67,449
|8,576
|卡塔爾
|0
|94,413
|78,702
|110
|美國疫情全球數據
|2,611,739
確診累積
0(較上日)
|128,215
死亡個案
0(較上日)
|1,081,551
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|416,018
|88,658
|31,452
|加利福尼亞州
|0
|210,849
|57,603
|5,904
|新澤西州
|0
|176,045
|41,296
|15,091
|德克薩斯州
|0
|148,845
|78,248
|2,406
|伊利諾伊州
|0
|142,130
|107,677
|7,074
|佛羅里達州
|0
|141,075
|22,334
|3,419
|馬薩諸塞州
|0
|108,443
|91,404
|8,041
|賓夕法尼亞州
|0
|89,488
|66,619
|6,660
|佐治亞州
|0
|74,985
|7,504
|2,776
|亞利桑那州
|0
|73,908
|8,659
|1,588
|中國大陸疫情全球數據
|83,501
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,451
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,637
|1,622
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|905
|585
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫