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新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/06/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月29日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1,200
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,104
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
10,198,915
確診累積
0(較上日)		 502,893
死亡個案
0(較上日)		 5,546,626
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 2,611,739 1,081,551 128,215
巴西 0 1,319,274 727,715 57,149
俄羅斯 0 634,437 399,087 9,073
印度 0 546,771 320,651 16,458
英國 0 312,640 1,364 43,634
西班牙 0 295,549 196,958 28,341
秘魯 0 275,989 164,024 9,135
智利 0 267,766 228,055 5,347
意大利 0 240,310 188,891 34,738
伊朗 0 222,669 183,310 10,508
墨西哥 0 212,802 160,721 26,381
巴基斯坦 0 202,955 92,624 4,118
法國 0 199,473 75,773 29,781
土耳其 0 195,883 169,182 5,082
德國 0 194,771 177,700 9,026
沙特阿拉伯 0 182,493 124,755 1,551
孟加拉 0 137,787 55,727 1,738
南非 0 131,800 67,094 2,413
加拿大 0 104,902 67,449 8,576
卡塔爾 0 94,413 78,702 110
美國疫情全球數據
2,611,739
確診累積
0(較上日)		 128,215
死亡個案
0(較上日)		 1,081,551
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 416,018 88,658 31,452
加利福尼亞州 0 210,849 57,603 5,904
新澤西州 0 176,045 41,296 15,091
德克薩斯州 0 148,845 78,248 2,406
伊利諾伊州 0 142,130 107,677 7,074
佛羅里達州 0 141,075 22,334 3,419
馬薩諸塞州 0 108,443 91,404 8,041
賓夕法尼亞州 0 89,488 66,619 6,660
佐治亞州 0 74,985 7,504 2,776
亞利桑那州 0 73,908 8,659 1,588
中國大陸疫情全球數據
83,501
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,451
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,637 1,622 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 905 585 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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