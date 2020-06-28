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歐盟擬定海外旅客安全清單 中日韓在列 美國沒上榜
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|1,198
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,095
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|10,139,630
確診累積
+117,606(較上日)
|501,912
死亡個案
+3,049(較上日)
|5,517,514
治癒人數
+75,525(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|27,302
|2,597,047
|1,081,494
|128,158
|巴西
|35,606
|1,315,941
|727,715
|57,103
|俄羅斯
|6,791
|634,437
|399,087
|9,073
|印度
|3,776
|529,889
|310,236
|16,112
|英國
|890
|311,727
|1,364
|43,598
|西班牙
|564
|295,549
|196,958
|28,341
|秘魯
|3,625
|275,989
|164,024
|9,135
|智利
|0
|267,766
|228,055
|5,347
|意大利
|175
|240,136
|188,584
|34,716
|伊朗
|0
|220,180
|180,661
|10,364
|墨西哥
|4,410
|212,802
|160,721
|26,381
|巴基斯坦
|4,072
|202,955
|92,624
|4,118
|法國
|0
|199,473
|75,773
|29,781
|土耳其
|1,372
|195,883
|169,182
|5,082
|德國
|162
|194,689
|177,518
|9,026
|沙特阿拉伯
|0
|178,504
|122,128
|1,511
|孟加拉
|0
|133,978
|54,318
|1,695
|南非
|7,210
|131,800
|67,094
|2,413
|加拿大
|249
|104,878
|67,445
|8,576
|卡塔爾
|0
|93,663
|77,225
|110
|美國疫情全球數據
|2,597,047
確診累積
+27,302(較上日)
|128,158
死亡個案
+360(較上日)
|1,081,494
治癒人數
+12,545(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|811
|416,018
|88,658
|31,452
|加利福尼亞州
|4,038
|210,849
|57,603
|5,904
|新澤西州
|286
|176,045
|41,296
|15,091
|德克薩斯州
|6,079
|148,845
|78,248
|2,406
|伊利諾伊州
|786
|142,130
|107,677
|7,074
|佛羅里達州
|0
|132,545
|22,334
|3,392
|馬薩諸塞州
|373
|108,443
|91,404
|8,041
|賓夕法尼亞州
|540
|89,488
|66,619
|6,660
|佐治亞州
|1,990
|74,985
|7,504
|2,776
|亞利桑那州
|73
|70,124
|8,659
|1,580
|中國大陸疫情全球數據
|83,500
確診累積
+17(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,451
治癒人數
+6(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,637
|1,622
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|14
|905
|585
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫