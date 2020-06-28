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新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2020/06/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月28日　時間16:00）
香港疫情全球數據
1,198
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,095
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
10,139,630
確診累積
+117,606(較上日)		 501,912
死亡個案
+3,049(較上日)		 5,517,514
治癒人數
+75,525(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 27,302 2,597,047 1,081,494 128,158
巴西 35,606 1,315,941 727,715 57,103
俄羅斯 6,791 634,437 399,087 9,073
印度 3,776 529,889 310,236 16,112
英國 890 311,727 1,364 43,598
西班牙 564 295,549 196,958 28,341
秘魯 3,625 275,989 164,024 9,135
智利 0 267,766 228,055 5,347
意大利 175 240,136 188,584 34,716
伊朗 0 220,180 180,661 10,364
墨西哥 4,410 212,802 160,721 26,381
巴基斯坦 4,072 202,955 92,624 4,118
法國 0 199,473 75,773 29,781
土耳其 1,372 195,883 169,182 5,082
德國 162 194,689 177,518 9,026
沙特阿拉伯 0 178,504 122,128 1,511
孟加拉 0 133,978 54,318 1,695
南非 7,210 131,800 67,094 2,413
加拿大 249 104,878 67,445 8,576
卡塔爾 0 93,663 77,225 110
美國疫情全球數據
2,597,047
確診累積
+27,302(較上日)		 128,158
死亡個案
+360(較上日)		 1,081,494
治癒人數
+12,545(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 811 416,018 88,658 31,452
加利福尼亞州 4,038 210,849 57,603 5,904
新澤西州 286 176,045 41,296 15,091
德克薩斯州 6,079 148,845 78,248 2,406
伊利諾伊州 786 142,130 107,677 7,074
佛羅里達州 0 132,545 22,334 3,392
馬薩諸塞州 373 108,443 91,404 8,041
賓夕法尼亞州 540 89,488 66,619 6,660
佐治亞州 1,990 74,985 7,504 2,776
亞利桑那州 73 70,124 8,659 1,580
中國大陸疫情全球數據
83,500
確診累積
+17(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,451
治癒人數
+6(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,637 1,622 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 14 905 585 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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